Wenn ein Verein vor der Weltmeisterschaft im Rampenlicht der Medien stand, dann ist es zweifellos Real Madrid. Der „Königliche Klub“ bereitet sich darauf vor, eine weitere große Neuigkeit zu verkünden. Während Florentino Perez auf dem Präsidentenstuhl bleibt, Jose Mourinho zurückkehrt und Ibrahima Konate als ablösefreier Spieler erwartet wird, erreicht der Verein auch finanziell eine neue Stufe. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Am Mittwoch gab Präsident Perez eine wichtige Vereinbarung bekannt. Real Madrid hat seinen Vertrag mit seinem langjährigen Partner adidas bis mindestens 2034 verlängert. Laut der Zeitung „As“ wird dieser Deal dem Madrider Verein 120 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Perez nannte es den „wichtigsten Vertrag in der Geschichte des Fußballs“.

Die Vereinsführung betonte, dass diese Mittel dazu beitragen werden, eine der erfolgreichsten Perioden der letzten dreißig Jahre zu finanzieren. Auch adidas-CEO Björn Gulden drückte seinen Stolz auf eine der längsten und erfolgreichsten Partnerschaften in der Sportwelt aus.

Darüber hinaus hat Real Madrid seinen Vertrag mit dem Hauptsponsor Emirates bis 2031 verlängert. Diese Vereinbarung erhöht die Sponsoring-Einnahmen von 70–80 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro pro Jahr. Emirates wird zudem Hauptsponsor der Basketballabteilung des Vereins.

Auf dem Transfermarkt kursieren Gerüchte über ein 150-Millionen-Euro-Angebot für Julian Alvarez, obwohl einige Quellen behaupten, dass dieser Betrag für den Bayern-Spieler Michael Olise vorgesehen ist. Wie dem auch sei, Real Madrid stärkt sich vor der neuen Saison sowohl finanziell als auch personell weiter.