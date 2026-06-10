Marcus Rashford kehrt zu Manchester United zurück: Barcelona ändert seine Entscheidung

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Marcus Rashford kehrt zu Manchester United zurück: Barcelona ändert seine Entscheidung

Die Zeit von Marcus Rashford beim FC Barcelona neigt sich dem Ende zu. Die Führung der Katalanen hat beschlossen, die Kaufoption für den Stürmer von Manchester United nicht zu ziehen. Trotz einer produktiven Leihsaison in La Liga ist der englische Nationalspieler nach der Verpflichtung von Anthony Gordon im Spotify Camp Nou überflüssig geworden. Dies berichtet Goal.com .

Nachdem das Team von Hansi Flick eine beträchtliche Summe für Anthony Gordon ausgegeben hat, hat sich der Konkurrenzkampf auf dem linken Flügel verschärft. Da der Verein mit Raphinha bereits einen Stammspieler auf dieser Position hat, wollte man die für Rashford festgelegten 30 Millionen Euro nicht zahlen. Laut Marca hat der 70-Millionen-Euro-Transfer von Gordon Rashford zu einem teuren Ersatzspieler degradiert.

Zwei Hauptfaktoren beeinflussten die Entscheidung des Vereins. Erstens fordert Hansi Flick von seinen Stürmern ständiges Pressing und defensive Unterstützung. Das Trainerteam hielt Gordon in dieser Hinsicht für effektiver als Rashford. Zweitens spielte das Alter eine wichtige Rolle: Rashford wird im Oktober 29 Jahre alt und ist damit fast vier Jahre älter als Gordon.

Finanziell hatte Rashford einer Gehaltskürzung von 40 Prozent zugestimmt, doch Barcelona entschied sich mit Blick auf die langfristige Perspektive für Gordon. Die Frist zur Aktivierung der Kaufklausel für Rashford läuft am Montag ab, und der Verein beabsichtigt nicht, seine Entscheidung zu ändern. Nun kehrt der Stürmer zu Manchester United zurück, um über seine Zukunft zu entscheiden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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