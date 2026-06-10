Wenige Stunden vor Beginn der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richten sich die Augen der Sportanalysten und Millionen von Fans auf die portugiesische Nationalmannschaft, einen der Hauptfavoriten. Unter der Leitung des erfahrenen Trainers Roberto Martínez umfasst das Team Superstars wie Diogo Costa, Rúben Dias, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão und natürlich den legendären Cristiano Ronaldo. Kadertechnisch sind die Portugiesen für jeden Gegner eine furchteinflößende Macht.

Die Qualifikationsphase verlief für die Portugiesen jedoch nicht so reibungslos wie erwartet. Während des Wettbewerbs verlor die Mannschaft von Martínez überraschend mit 0:2 gegen Irland und spielte gegen Ungarn nur unentschieden. Das Ticket für die Weltmeisterschaft sicherte sich das Team erst im letzten entscheidenden Spiel durch einen überaus deutlichen 9:1-Sieg gegen Armenien.

Bei dieser Weltmeisterschaft befindet sich Portugal in Gruppe K und kämpft gegen die DR Kongo, unsere geliebte usbekische Nationalmannschaft und den intensiven südamerikanischen Vertreter Kolumbien um den Einzug in die K.-o.-Runde. Experten zufolge könnte das Duell gegen Kolumbien die schwierigste und ernsteste Prüfung in der Gruppenphase werden.

Aktuell gilt Bruno Fernandes als wichtigste Führungspersönlichkeit (Regisseur) auf dem Platz. Der Kapitän von Manchester United stellte in der abgelaufenen Premier-League-Saison mit 21 Vorlagen einen neuen Rekord auf und wurde zum besten Spieler Englands gewählt. Gleichzeitig geht die 41-jährige Legende Cristiano Ronaldo mit großen historischen Zielen in seine letzte Weltmeisterschaft. Der WM-Pokal ist die einzige Trophäe, die in seiner glänzenden Karriere noch fehlt, und er wird alles dafür geben.

Analysten zufolge liegt das Hauptproblem Portugals weniger bei der individuellen Klasse als vielmehr bei der mentalen Balance. Der enorme Druck und die mediale Aufmerksamkeit rund um Ronaldo könnten das taktische Zusammenspiel beeinträchtigen. Zudem bereiten die Disziplinprobleme von Rafael Leão dem Trainer Sorgen – der Star vom AC Mailand wurde in einem Freundschaftsspiel gegen Chile vom Platz gestellt.

Dennoch zählt Portugal zu den Top-Favoriten. Wenn es dem Trainerstab gelingt, Harmonie und taktische Ausgewogenheit in diesem Starensemble zu bewahren, können sie bis zum Ende um ihren ersten WM-Titel kämpfen.

Besonders aufregend für uns ist das historische Duell zwischen Portugal und unserer usbekischen Nationalmannschaft am 23. Juni um 22:00 Uhr (Taschkent-Zeit). An diesem Tag wird unser ganzes Land die „Weißen Wölfe“ geschlossen unterstützen! Viel Erfolg für unsere Auswahl!

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