Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 mehren sich interessante Fakten rund um das Turnier. Das Magazin „365Scores“ hat symbolische Mannschaften aus den jüngsten und ältesten Spielern zusammengestellt, die an der WM teilnehmen.

Besonders bemerkenswert für die Fans ist, dass auch ein Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft auf dieser Liste steht. Der Verteidiger der „Weißen Wölfe“, Behruz Karimov, wurde in die symbolische Elf der jüngsten Spieler aufgenommen. Dies bedeutet, dass er als eines der größten jungen Talente der WM 2026 anerkannt wird.

Die symbolische Mannschaft der Jüngsten vereint vielversprechende Fußballer aus verschiedenen Kontinenten. Neben dem Usbeken Behruz Karimov sind dort Spieler aus Marokko, Bosnien und Herzegowina, Senegal, Tschechien, Mexiko, Ägypten, Kroatien, Australien und anderen Ländern vertreten.

Die symbolische Auswahl der jüngsten Spieler umfasst folgende Namen:

Behruz Karimov — Usbekistan;

Bouaddi — Marokko;

Alajbegovic — Bosnien und Herzegowina;

Ndiaye — Senegal;

Hamza — Ägypten;

Jurkas — Bosnien und Herzegowina;

Harrington — Australien;

Sochurek — Tschechien;

Vuskovic — Kroatien;

Mora — Mexiko;

Mbaye — Senegal.

Dieser Kader zeigt, dass die Weltmeisterschaft nicht nur eine Bühne für große Stars ist, sondern auch für die Talente der nächsten Generation. Die Aufnahme in eine solche Liste ist eine große Anerkennung für einen jungen Spieler. Besonders da Usbekistan zum ersten Mal an der WM teilnimmt, ist die Nominierung von Behruz Karimov eine erfreuliche Nachricht für unseren nationalen Fußball.

Für junge Spieler wie Karimov wird die Weltmeisterschaft eine riesige Schule der Erfahrung sein. Die große Bühne, starke Gegner, hoher Druck und die Aufmerksamkeit von Millionen Fans können jeden jungen Spieler auf ein neues Niveau heben. Jetzt hängt alles von der Leistung auf dem Platz, dem Selbstvertrauen und dem Charakter ab.

Die zweite von „365Scores“ zusammengestellte symbolische Mannschaft hat eine völlig andere Stimmung. Sie versammelt die ältesten Spieler, die an der WM 2026 teilnehmen. In diesem Kader stehen Legenden, die die Fußballgeschichte maßgeblich geprägt haben.

In der symbolischen Auswahl der ältesten Spieler finden sich Stars wie der argentinische Anführer Lionel Messi, Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo, der kroatische Mittelfeldspieler Luka Modrić und der Stürmer aus Bosnien und Herzegowina, Edin Džeko. Allein diese Namen unterstreichen das Niveau der Liste.

Die symbolische Auswahl der ältesten Spieler sieht wie folgt aus:

Ream — USA;

Nagatomo — Japan;

Stopira — Kap Verde;

Gordon — Schottland;

Otamendi — Argentinien;

Boxall — Neuseeland;

Quintero — Panama;

Modrić — Kroatien;

Messi — Argentinien;

Džeko — Bosnien und Herzegowina;

Cristiano Ronaldo — Portugal.

Beim Betrachten dieser Mannschaft wird einem wieder einmal bewusst, wie wichtig Erfahrung im Fußball ist. Für Spieler wie Messi, Ronaldo und Modrić wird die WM 2026 höchstwahrscheinlich die letzte Weltmeisterschaft ihrer Karriere sein. Deshalb wird jedes ihrer Spiele für die Fans eine besondere historische Bedeutung haben.

Interessanterweise stehen auf der einen Seite Vertreter der neuen Generation wie Behruz Karimov und auf der anderen Seite Legenden wie Messi, Ronaldo und Modrić, die eine ganze Ära geprägt haben. Genau das ist die Schönheit der Weltmeisterschaft: In einem Turnier treffen die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Fußballs auf einem Platz aufeinander.

Für Usbekistan hat diese Liste eine weitere symbolische Bedeutung. Gleich bei unserer ersten WM-Teilnahme wird ein Vertreter unserer Nationalmannschaft unter den jüngsten Talenten genannt. Das zeigt, dass im usbekischen Fußball eine neue Generation heranwächst und junge Spieler auf internationaler Bühne Aufmerksamkeit erregen.

Zur Information: Die Weltmeisterschaft 2026 wird von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet. Zum ersten Mal in der Geschichte wird das Turnier mit 48 Nationalmannschaften ausgetragen. Das bedeutet mehr Länder, mehr Spieler und noch mehr interessante Geschichten.

Diese beiden von „365Scores“ erstellten symbolischen Mannschaften haben eine weitere interessante Facette der WM enthüllt. Auf der einen Seite junge Talente, die gerade erst in den großen Fußball einsteigen, und auf der anderen Seite Legenden, die bereits ihre Kapitel in der Fußballgeschichte geschrieben haben.

Jetzt beginnt für die Fans das Spannendste auf dem Platz. Die Jungen werden versuchen, sich zu beweisen, und die Älteren werden versuchen, noch einmal Geschichte zu schreiben. Die Weltmeisterschaft ist gerade wegen solcher Handlungsstränge so schön: Hier treten die Helden von gestern und die Stars von morgen gleichzeitig auf die Bühne.