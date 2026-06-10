José Mourinho fliegt nach Spanien, um Vertrag bei Real Madrid zu unterzeichnen

José Mourinho reiste am Mittwochnachmittag nach Spanien, um einen Dreijahresvertrag bei Real Madrid zu unterzeichnen und seine Rückkehr zum Verein zu besiegeln. Der ehemalige Chelsea-Trainer plant, direkt zum Trainingsgelände zu fahren und die Arbeit aufzunehmen, ohne eine offizielle Pressekonferenz oder Begrüßungszeremonie abzuhalten. Obwohl sein neuer Vertrag offiziell erst im Juli beginnt, hat sich der portugiesische Taktiker dazu entschlossen, keine Zeit zu verlieren. Dies berichtet Goal.com .

Der Weg für die Ernennung des 63-jährigen Trainers wurde am Dienstag nach dem Rücktritt von Álvaro Arbeloa frei. Mourinho bringt fünf Co-Trainer mit. Arbeloa hatte im Januar Xabi Alonso ersetzt, doch unter seiner Führung verlor Real Madrid den La-Liga-Titel an Barcelona, schied im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München aus und verließ die Copa del Rey.

Klubpräsident Florentino Pérez bestätigte Mourinhos Rückkehr offiziell nach seinem Wahlsieg. „Wir sind stolz darauf, einen der besten Trainer der Welt, einen echten Madridista, José Mourinho, wieder willkommen zu heißen. Unser Ziel ist es, den 16. Europapokal zu gewinnen und weiterhin Trophäen zu sammeln“, sagte Pérez in seiner Rede.

Mourinho wird den Rest des Juni damit verbringen, den Kader zu analysieren und hinter den Kulissen mit seinem neuen Stab zu arbeiten. Eine große Präsentationszeremonie für die Fans wird erwartet, sobald der Vertrag im Juli offiziell beginnt. Danach wird sich der erfahrene Trainer auf die Freundschaftsspiele vor der Saison und die Vorbereitung der Mannschaft konzentrieren.