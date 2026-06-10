Joshua Kimmich gibt zu, dass er kurz vor dem Abschied vom FC Bayern stand

Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich hat offen darüber gesprochen, wie nah er während einer Phase der Ungewissheit an einem Abschied vom Verein war. In der von ZDF produzierten Dokumentation "Captain Kimmich" verriet der deutsche Nationalspieler, dass er nach Signalen der Vereinsführung, ihn verkaufen zu wollen, ein attraktives Angebot von PSG ernsthaft in Betracht gezogen hatte. Dies berichtet Goal.com .

Da sein Vertrag nur noch ein Jahr lief, war Kimmichs Zukunft aufgrund von Differenzen mit dem Aufsichtsrat des FC Bayern ungewiss. Sportdirektor Max Eberl sagte dem Spieler: "Wenn du gehen willst, sind wir bereit, dich zu verkaufen; die Möglichkeit besteht." Diese Worte veränderten die Einstellung des Spielers zum Verein nach vielen Jahren der Zugehörigkeit.

Die Führung von Paris Saint-Germain, insbesondere Luis Enrique und Luis Campos, nutzte die Situation und setzte alles daran, den Spieler für ihr Projekt zu gewinnen. Luis Campos besuchte Kimmich sogar persönlich zu Hause, um Verhandlungen zu führen. Laut dem Spieler hatten die Pariser alles für seine Familie und seine vier Kinder vorbereitet, einschließlich Schulen und Wohnraum.

Kimmich beschrieb die finanziellen Bedingungen von PSG als "wahnsinnig hoch". "Die finanzielle Seite war sehr, sehr verrückt. Aber ich wollte nicht, dass das der ausschlaggebende Faktor ist", betonte der 31-jährige Mittelfeldspieler. Damals schätzte er seine Chancen auf einen Verbleib in München auf nur 5 Prozent.

Dennoch verliefen neue Gespräche mit Max Eberl und Christoph Freund schließlich positiv. Im März 2025 entschied sich Joshua Kimmich, seinen laufenden Vertrag beim FC Bayern bis 2029 zu verlängern und beim deutschen Rekordmeister zu bleiben.