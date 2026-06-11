Ronald Koeman äußert sich vor dem Spiel gegen Japan22:37 / 11.06.2026·43·SportRonald KoemanJapanFußballLänderspielPressekonferenz+Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!SpeichernShuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» RedakteurKommentare 0Senden…Ähnliche NachrichtenReal Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva abHeute, 18:12Kostenlose Fernseher für argentinische Fans ohne Visum verteiltHeute, 17:19Marc Casado entscheidet sich für Abschied vom FC BarcelonaHeute, 16:52Vertragsstreit zwischen Harry Kane und BayernHeute, 16:18Lamine Yamal zum UNICEF-Botschafter ernanntHeute, 15:57FIFA plant revolutionäre neue Regeln gegen ZeitspielHeute, 15:44Nachrichten » Sport » Ronald Koeman äußert sich vor dem Spiel gegen Japan
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