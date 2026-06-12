Mit der Öffnung des Sommertransferfensters im europäischen Fußball hat sich der Wettbewerb zwischen den Giganten der Premier League vom Spielfeld verlagert. Nach den intensiven Kämpfen in dieser Saison versuchen die Teams, ihre Kader weiter zu verstärken. Laut der renommierten französischen L'Équipe könnte der Rechtsverteidiger des Londoner Klubs Chelsea, Malo Gusto, seine Karriere beim amtierenden englischen Meister Manchester City fortsetzen.

Die Quelle behauptet, dass die Führung der 'Citizens' bereits eine offizielle Anfrage bezüglich des Transfers des französischen Talents an die Londoner gesendet und die erste Verhandlungsrunde eingeleitet hat.

Das Ziel des Transfers der Mancunians

Gemäß den neuen taktischen Plänen von Manchester City hat die Verstärkung der rechten Abwehrseite mit einem schnelleren und physisch stärkeren Spieler oberste Priorität. Der 23-jährige Malo Gusto steht auf der Liste der Spieler, die aufgrund der starken internen Konkurrenz bei den 'Blues' bereit für eine neue Herausforderung sind. Die Scouts aus Manchester beobachten die Situation bei den Londonern schon seit Längerem genau.

Detaillierte Informationen zur Leistung des talentierten französischen Verteidigers in der letzten Saison und seine aktuellen Transferdaten finden Sie in der folgenden Tabelle:

Spielername Aktueller Verein Einsätze Tore / Vorlagen Aktueller Vertrag Marktwert Malo Gusto Chelsea (London) 49 Spiele 3 Tore / 5 Vorlagen Bis Sommer 2030 35 Millionen Euro

Vertragslaufzeit und finanzielle Situation

Malo Gusto zeigte während der Saison 2025/26 im Chelsea-Trikot konstante Leistungen und absolvierte insgesamt 49 Pflichtspiele. Obwohl er Verteidiger ist, erzielte er 3 Tore und gab 5 Vorlagen, was seine Vielseitigkeit unterstreicht.

Dieser Transfer wird jedoch nicht einfach umzusetzen sein. Der Grund dafür ist, dass der aktuelle Arbeitsvertrag des französischen Stars bei Chelsea ein langfristiger Vertrag bis 2030 ist. Das renommierte Transfermarkt Portal schätzt den aktuellen Marktwert des Spielers auf 35 Millionen Euro. Dennoch heißt es, dass die finanzielle Stärke von Manchester City ausreicht, um die Londoner von diesem Deal zu überzeugen.

Insider-Analyse: Fußballexperten sind der Meinung, dass ein Wechsel nach Manchester einen großen Wendepunkt in der Karriere von Malo Gusto bedeuten könnte. Der offensive Spielstil der 'Citizens' würde dazu beitragen, die schnellen Vorstöße und die Produktivität des französischen Verteidigers auf ein noch höheres Niveau zu heben.

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