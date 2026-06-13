Wäre Mohamed Salah bei Liverpool geblieben, wenn er von Arne Slots Abgang gewusst hätte

Nachdem Arne Slot Liverpool verlassen hatte, verabschiedete sich auch Mohamed Salah vom Verein. Aber hätte der ägyptische Star, wenn er im Voraus vom Abschied des Trainers gewusst hätte, zugestimmt, seinen Vertrag zu erfüllen? Der ehemalige Mittelfeldspieler von Merseyside, Danny Murphy, äußerte sich in einem Interview mit GOAL zu dieser Situation. Dies berichtet Goal.com .

Murphy glaubt, dass Salahs Abgang eher durch einen Formabfall als durch seine Beziehung zum Trainer verursacht wurde. Nachdem der Stürmer in der Saison 2024/25 34 Tore erzielt, den Premier-League-Titel gewonnen und zum dritten Mal zum PFA-Spieler des Jahres gewählt worden war, fand er sich bald auf der Bank wieder. Dies führte zu scharfen Meinungsverschiedenheiten mit Slot und seinem Trainerstab.

Salah hatte behauptet, er werde für das Versagen der Mannschaft zum Sündenbock gemacht. Dieser Konflikt ebnete den Weg für die Auflösung seines bis 2026 laufenden Vertrags und seinen Abgang als ablösefreier Spieler. Für den legendären Spieler, der in 442 Spielen 257 Tore für Liverpool erzielte, war dies ein erwarteter, aber etwas trauriger Abschied.

"Ich denke, der größte Einfluss auf seinen Abgang war der Leistungsabfall. Wenn seine Beziehung zum Trainer besser gewesen wäre, hätte er vielleicht versuchen können, in der zweiten Saison wieder in Form zu kommen. Wenn jedoch jeder Spieler spürt, dass sein Niveau gesunken ist, zieht er es vor zu gehen, bevor sich die Situation verschlechtert", sagt Murphy.

Der Experte fügte hinzu, dass der Slot-Faktor dennoch vorhanden war. Aber jeder Trainer wäre gezwungen gewesen, einen formschwachen Mohamed Salah auf die Bank zu setzen. Sogar Slot hielt ihn länger in der Startelf, als es die Fans forderten, und versuchte, ihm Chancen zu geben.