WM 2026: USA besiegen Paraguay in torreichem Spiel

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WM 2026: USA besiegen Paraguay in torreichem Spiel

Während die Augen der Fußballwelt auf die nordamerikanischen Stadien gerichtet sind, hat die historische WM 2026 mit intensiven Duellen in Gruppe D begonnen. Das Eröffnungsspiel dieser Gruppe bot den Fans ein torreiches und spannendes Spektakel. Einer der Gastgeber, die US-Nationalmannschaft, empfing den gefährlichen südamerikanischen Vertreter Paraguay und besiegte den Gegner souverän mit 4:1.

Die einheimischen Fans im prachtvollen Stadion genossen das engagierte Spiel und den Offensivfußball ihrer Lieblinge.

Torshow in Inglewood und Baloguns Doppelpack

Das berühmte SoFi Stadium in Inglewood bot eine einzigartige, elektrisierende Atmosphäre. Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und starteten gefährliche Angriffe. In der 7. Minute erzielte der paraguayische Verteidiger Bobadilla ein Eigentor zur Führung. Danach trat der US-Stürmer Folarin Balogun ins Rampenlicht. Er traf in der 31. und 45.+5. Minute, schnürte noch vor der Pause einen Doppelpack und baute die Führung aus.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste, das Spiel zu drehen, und verkürzten durch ein Tor von Mauricio in der 73. Minute. Doch in der Nachspielzeit (90.+8. Minute) setzte der aufstrebende US-Star Giovanni Reyna den Schlusspunkt und besiegelte den deutlichen Sieg.

Im folgenden Spielbericht finden Sie alle Details zu diesem historischen Aufeinandertreffen der Gruppe D:

Turnierphase und Datum

Begegnung

Endstand (Ergebnis)

Torschützen und Minuten

Austragungsort

WM 2026. Gruppe D. 1. Spieltag (13. Juni)

USA — Paraguay

4 : 1 (Sieg)

Bobadilla 7 (ET), Balogun 31, 45+5, Reyna 90+8 — Mauricio 73

Inglewood, SoFi Stadium

Das Duell Türkei gegen Australien steht bevor

Der Kampf in dieser Gruppe wird immer spannender. Das zweite Spiel des Quartetts findet morgen, am 14. Juni, statt. Dort treffen das taktisch disziplinierte Australien und der leidenschaftliche europäische Vertreter Türkei aufeinander. Dieses Duell verspricht große Spannung für die Fans.

Expertenmeinung: Der erfolgreiche Start als Gastgeber erhöht die Chancen der USA auf das Erreichen der K.-o.-Runde erheblich. Die hervorragende Form von Balogun und Reyna ist eine Warnung an die anderen Favoriten des Turniers.

Verfolgen Sie jede Sekunde der WM-Spiele, die einzigartige Atmosphäre und die heißesten Sportnachrichten mit uns auf Zamin!

USAParaguayFolarin BalogunGiovanni ReynaSoFi-Stadion
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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