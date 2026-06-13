Miroslav Klose hätte nichts dagegen, wenn Lionel Messi seinen Rekord bricht

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Miroslav Klose hätte nichts dagegen, wenn Lionel Messi seinen Rekord bricht

Die deutsche Fußballlegende Miroslav Klose erwartet, dass sein historischer Rekord für die meisten Tore bei Weltmeisterschaften in naher Zukunft gebrochen wird. Der ehemalige Stürmer glaubt, dass die Erweiterung des Turnierformats und die höhere Anzahl an Spielen Stars wie Lionel Messi und Kylian Mbappé eine großartige Gelegenheit bieten, seine Bestmarke zu übertreffen. Dies berichtet Goal.com .

Derzeit ist der ehemalige Spieler des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft, Miroslav Klose, mit 16 Toren der beste Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Ab dem Turnier 2026 macht die erhöhte Teilnehmerzahl das Brechen des Rekords jedoch unvermeidlich. Der 48-jährige Trainer, der derzeit den 1. FC Nürnberg leitet, teilte seine Gedanken dazu.

"Ich erwarte, dass mein Rekord bei diesem Turnier gebrochen wird. Mit mehr Mannschaften steigen auch die Anzahl der Spiele und die Chancen, Tore zu erzielen. Ich glaube, dass Argentinien und Frankreich weit kommen werden. Der Rekord musste irgendwann fallen, und wenn Lionel Messi das schafft, freue ich mich nur. Ich war schon immer ein großer Fan von ihm", sagte Klose in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Klose betonte zudem, dass er eine enge Beziehung zu Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni pflegt. Beide spielten einst gemeinsam für Lazio Rom. Zur Information: Lionel Messi hat derzeit 13 Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. Der Franzose Kylian Mbappé hat in nur 14 Spielen bereits 12 Tore erzielt und gilt als einer der Hauptanwärter auf den Rekord.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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