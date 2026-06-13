Arsenal-Star Leah Williamson erholt sich nach Verletzung auf Ibiza

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Arsenal-Star Leah Williamson erholt sich nach Verletzung auf Ibiza

Die Verteidigerin von Arsenal und der englischen Nationalmannschaft, Leah Williamson, verbringt ihre Genesungsphase nach ihrer jüngsten Verletzung auf der Insel Ibiza. Die Fußballerin teilte Momente ihres Urlaubs in den sozialen Medien und postete Fotos zusammen mit dem amerikanischen Model Elle Smith. Williamson nutzt die kurze Pause nach einer anstrengenden Saison für Verein und Nationalteam. Dies berichtet Goal.com .

Die Kapitänin der englischen Nationalmannschaft musste das letzte Trainingslager unter der Leitung von Sarina Wiegman verletzungsbedingt verpassen. Obwohl die Innenverteidigerin ihr Reha-Programm absolvierte, konnte sie aufgrund von Knieproblemen nicht an den Spielen gegen Spanien und die Ukraine teilnehmen. An ihrer Stelle wurde Grace Fisk in den Kader berufen.

Sarina Wiegman hat wiederholt betont, wie wichtig es ist, die Gesundheit der Verteidigerin zu schonen. Das medizinische Personal möchte kein Risiko eingehen, bis Leah Williamson vollständig genesen ist. Seit ihrer Rückkehr von einer langwierigen Knieverletzung hat der Arsenal-Star aufgrund von Muskelproblemen Schwierigkeiten, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln.

Williamson bleibt eine der einflussreichsten Persönlichkeiten sowohl für Arsenal als auch für die englische Nationalmannschaft. Verletzungen zu Beginn der Saison 2025/26 haben ihre Form beeinträchtigt. Dennoch bleibt sie ein wichtiger Bestandteil der Pläne von Renee Slegers und Sarina Wiegman. Das Hauptziel der Spielerin ist es derzeit, bis zur Saison 2026/27 vollständig genesen zu sein.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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