Mit der Öffnung des Sommertransferfensters im europäischen Fußball hat der intensive Wettbewerb zwischen den großen Klubs seinen Höhepunkt erreicht. Insbesondere Manchester City, die die Premier League dominieren, hat eine aggressive Kampagne zur weiteren Verstärkung des Kaders gestartet. Laut einer der renommierten Sportpublikationen, Daily Mail Sport , stehen die 'Cityzens' kurz vor der Verpflichtung des talentierten Mittelfeldspielers Elliot Anderson von Nottingham Forest. Sollte es keine unerwarteten Wendungen in den Verhandlungen geben, wird dieser Transfer noch in diesem Monat offiziell bekannt gegeben.

Der aufstrebende Star des englischen Fußballs wird voraussichtlich bald unter Pep Guardiola seine Fähigkeiten weiterentwickeln, was bei den Fans von Manchester City für große Freude sorgt.

Marinakis stimmt zu, Ablösesumme — 120 Millionen Euro!

Eine weitere bekannte Quelle, Telegraph Football , berichtet, dass sich die Verhandlungen zwischen den beiden englischen Klubs in der Endphase befinden. Das Wichtigste ist, dass der Eigentümer von Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, grünes Licht für den Verkauf des 23-Jährigen gegeben hat, der eine der tragenden Säulen des Teams ist.

Die finanziellen Details des bevorstehenden Vertrags sind atemberaubend, wobei die Ablösesumme voraussichtlich bei etwa 120 Millionen Euro liegen wird. Sollte dieser Deal erfolgreich abgeschlossen werden, wird er als einer der teuersten und sensationellsten Transfers des aktuellen Sommertransfermarktes in die Fußballgeschichte eingehen.

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie sich mit den Leistungen von Elliot Anderson in der letzten Saison und den Details seines Wechsels zu Manchester City vertraut machen:

Alter und Position des Spielers Leistung in der letzten Saison (2025/26) Tore und Vorlagen Geschätzte Ablösesumme Person, die den Medizincheck genehmigt hat Veröffentlichte Quellen 23 Jahre alt, Mittelfeldspieler 50 offizielle Spiele (In allen Wettbewerben) 4 Tore

5 Vorlagen 120 Millionen Euro Thomas Tuchel

(Nationaltrainer von England) Daily Mail Sport

Telegraph Football

Grünes Licht und Medizincheck von Thomas Tuchel

Insidern zufolge bereitet sich Elliot Anderson darauf vor, in dieser Woche den ersten Medizincheck für sein neues Team zu absolvieren. Bemerkenswert ist, dass der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel den Spielern im Trainingslager der Nationalmannschaft offiziell erlaubt hat, an solch wichtigen Transferprozessen teilzunehmen und medizinische Untersuchungen durchzuführen. Dies trägt dazu bei, den Transfer zu beschleunigen.

Expertenkommentar: Der physisch starke und taktisch hervorragend ausgebildete 23-jährige Mittelfeldspieler zeigte in der Saison 2025/26 konstante Leistungen und gilt als eines der vielversprechendsten Talente Englands. Seine Übersicht und seine Fähigkeit, Angriffe zu organisieren, passen perfekt in das taktische Schema von Enzo Maresca bei Manchester City.

Verfolgen Sie die neuen Schritte von Elliot Anderson in Manchester, den Wettbewerb im Kader der 'Cityzens', andere sensationelle Transfers in Europa und die heißesten Nachrichten aus der Welt des Sports mit uns auf den Zamin-Seiten!