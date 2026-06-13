Italiens Sportminister reagiert auf Gianni Infantinos Witz

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Italiens Sportminister reagiert auf Gianni Infantinos Witz

Während die FIFA WM 2026, das prestigeträchtigste Turnier der Fußballwelt, beginnt, überschlagen sich die Ereignisse abseits des Platzes. Besonders die Debatte um die italienische Nationalmannschaft, einen der Giganten des Weltfußballs, die zum dritten Mal in Folge die WM verpasst hat, reißt nicht ab. Ein sarkastischer Witz von FIFA-Präsident Gianni Infantino über die Italiener hat die Lage weiter verschärft. Als Reaktion darauf kündigte Italiens Sportminister Andrea Abodi an, diesen unangenehmen Kommentar mit dem FIFA-Chef besprechen zu wollen.

Diese Situation hat weltweit großes Interesse bei Medien und Fußballfans geweckt.

Was war das für ein Witz von Infantino?

Es geht darum, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem Interview über das Pech der italienischen Nationalmannschaft sprach und scherzhaft vorschlug, die Teilnehmerzahl der Weltmeisterschaft noch weiter zu erhöhen. Er betonte, dass Italien vielleicht die Qualifikation schaffen könnte, wenn die Anzahl der Teams weiter erhöht würde – eine Bemerkung, die den Stolz der „Azzurri“-Fans verletzte.

Solche ironischen Bemerkungen blieben den italienischen Behörden nicht verborgen. Laut der renommierten ANSA Nachrichtenagentur reagierte Italiens Sportminister Andrea Abodi wie folgt auf die Angelegenheit:

«Angesichts der großen Entfernung zwischen Italien und Mexiko ist ein Telefonat der bequemste Weg, um diese Situation zu besprechen. Natürlich, wenn Infantino die Zeit und Gelegenheit dazu findet. Ich möchte seine Position und die wahre Bedeutung seiner Worte persönlich von ihm hören».

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich mit den Details zum Ausscheiden der italienischen Nationalmannschaft und dem Zeitplan der WM 2026 vertraut machen:

Streitende Parteien

Trainer der italienischen Nationalmannschaft

Bittere Niederlage im Play-off-Finale

Italiens Pechsträhne

Termine und Gastgeber der WM 2026

Andrea Abodi (Minister)


Gianni Infantino (FIFA)

Gennaro Gattuso

Bosnien und Herzegowina


(1:1, 1:4 nach Elfmeterschießen)

In Folge 3 Weltmeisterschaften verpasst

11. Juni – 19. Juli


(USA, Kanada, Mexiko)

Die Play-off-Tragödie von Gattusos Team

Zur Erinnerung: Die italienische Nationalmannschaft unter der Leitung des legendären Gennaro Gattuso verlor im entscheidenden Play-off-Finale um einen Platz bei der WM 2026 überraschend gegen Bosnien und Herzegowina. Während es nach der regulären Spielzeit 1:1 stand, gewannen die Bosnier das Elfmeterschießen mit 4:1 und verwehrten den Italienern die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Zur Information: Die WM 2026, die in Stadien in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli dieses Jahres statt. Die italienischen Fans müssen nun weitere vier Jahre auf ihre Lieblinge warten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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