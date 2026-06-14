FIFA führt spezielle symbolische Chevrons für Teilnehmer der FIFA WM 2026 ein

Die WM 2026, die Millionen von Fans auf den Spielfeldern Amerikas Freude und Spannung bereitet, wird nicht nur für ihre intensiven Spiele, sondern auch für ihre historischen Neuerungen in Erinnerung bleiben. Die FIFA hat eine einzigartige Überraschung für die Spieler dieses prestigeträchtigen Turniers vorbereitet. Die WM-Teilnehmer tragen nun spezielle Erinnerungsabzeichen – Chevrons – an ihren Ärmeln, die ihren Status und ihre Geschichte widerspiegeln.

Diese symbolischen Abzeichen unterstreichen nicht nur den Status der Spieler im Turnier, sondern verleihen den Trikots auch eine besondere Note.

Drei von der FIFA eingeführte historische Statusabzeichen

Gemäß den neuen Regeln hat der internationale Fußballverband drei Kategorien von symbolischen Chevrons entwickelt:

„Debüt“-Chevron: Vorgesehen für neue Namen, die zum ersten Mal in ihrer Karriere an einer Weltmeisterschaft teilnehmen;

„Erbe“-Chevron (Heritage): Für legendäre Veteranen, die sich in der Fußballwelt etabliert haben und sich zum fünften oder mehr Mal für eine WM qualifiziert haben;

„Goldener Ruhm“-Chevron (Golden Glory): Für Stars, die bei früheren Weltmeisterschaften mit individuellen Auszeichnungen wie Torschützenkönig, bester Spieler oder bester Torhüter geehrt wurden.

Welche Trikots tragen unsere Vertreter im historischen Spiel?

Für unsere Fans ist die erfreulichste Nachricht, dass alle 26 Spieler der usbekischen Nationalmannschaft, die sich zum ersten Mal in der Geschichte für eine WM qualifiziert hat, ihr historisches Auftaktspiel gegen Kolumbien mit dem „Debüt“-Chevron am rechten Ärmel bestreiten werden.

Den Regeln zufolge tragen Spieler, die im ersten Spiel auf dem Platz stehen, dieses Abzeichen in den folgenden Spielen nicht mehr. Spieler auf der Bank tragen das Debütanten-Abzeichen so lange, bis sie ihren ersten offiziellen WM-Einsatz haben. Interessanterweise starten auch aktuelle Weltstars wie Lamine Yamal aus Spanien und Erling Haaland aus Norwegen das Turnier mit diesem „Debüt“-Abzeichen.

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich mit den Arten der neu eingeführten Chevrons und der Liste der Weltstars vertraut machen, die diese tragen dürfen:

Chevron-Typ und Status Für wen ist es bestimmt? Usbekische Nationalmannschaft Legenden mit zwei Arten von Chevrons Weitere berühmte Stars mit Chevron „Debüt“-Chevron Für erstmalige Teilnehmer Alle 26 unserer Spieler tragen es im ersten Spiel — Lamine Yamal (Spanien)

Erling Haaland (Norwegen) „Erbe“ (Heritage) Für Spieler mit 5+ Teilnahmen — Lionel Messi (6. Teilnahme)

Luka Modrić (5. Teilnahme) Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Yuto Nagatomo „Goldener Ruhm“ Für individuelle Preisträger — Getrennt auf jedem Ärmel

werden zwei Chevrons haben James Rodríguez, Harry Kane, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez

Besonderes Privileg für Messi und Modrić: Ein Chevron auf jedem Ärmel!

Die Anzahl der Weltstars, die die „Erbe“- und „Goldener Ruhm“-Abzeichen tragen dürfen, ist sehr begrenzt. Zu dieser Liste gehören berühmte Persönlichkeiten wie James Rodríguez, Harry Kane, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer und der Japaner Yuto Nagatomo.

Das interessanteste und einzigartigste Ereignis dieses Turniers betrifft jedoch Lionel Messi und Luka Modrić. Diese beiden lebenden Legenden werden gleichzeitig mit zwei verschiedenen Chevrons auf dem Platz stehen. Da Argentiniens Kapitän Messi an seiner sechsten und der Kroate Modrić an seiner fünften Weltmeisterschaft teilnimmt und sie bei früheren WMs als beste Spieler ausgezeichnet wurden, werden sie separate Chevrons auf jedem Ärmel tragen. Dies ist ein Zeichen hoher Anerkennung für ihre großen Verdienste um den Weltfußball.

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