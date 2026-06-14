Brasilianische Nationalmannschaft spielt im ersten Spiel unentschieden gegen Marokko

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Brasilianische Nationalmannschaft spielt im ersten Spiel unentschieden gegen Marokko

Die historische Fußball-WM 2026, die in den prächtigen Stadien Amerikas ausgetragen wird, sorgte bereits in den ersten Tagen für Überraschungen und echtes Drama. Einer der Top-Favoriten des Turniers, der fünfmalige Weltmeister unter der Leitung von Carlo Ancelotti – die brasilianische Nationalmannschaft – traf im ersten Spiel der Gruppe C auf einen der gefährlichsten und intensivsten Vertreter des afrikanischen Kontinents, Marokko. In einem Spiel, das den Fans ästhetischen Genuss bot, waren die Kräfte ausgeglichen und es endete mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden.

Obwohl die 'Pentacampeões' das Turnier mit einem deutlichen Sieg beginnen wollten, zeigten die marokkanischen Spieler auf dem Platz wahre Widerstandsfähigkeit.

Tore in der ersten Halbzeit und die Klasse von Vinícius

Von Beginn an zeigten die Marokkaner keine Angst vor dem Namen des Gegners und starteten aktive Angriffe. In der 21. Minute nutzte Brahim Díaz einen Fehler in der brasilianischen Abwehr, brachte seinen Teamkollegen Ismael Saibari in eine günstige Position, und Saibari traf präzise zur 0:1-Führung für Marokko.

Nach diesem unerwarteten Schlag drängten die Schützlinge von Ancelotti mit großer Kraft nach vorne. In der 32. Minute erzielte Vinícius Júnior, der Star von Real Madrid, mit einem für ihn typischen, eleganten Tor den Ausgleich – 1:1.

Über das offizielle Protokoll unten können Sie sich mit den Aufstellungen und Spieldetails von Brasilien und Marokko vertraut machen:

Turnier- und Spielstatus

Mannschaften

Endstand

Tore und Minuten

Verwarnungen (Gelbe Karte)

Nächstes Spiel in der Gruppe

WM 2026. Gruppe C, 1. Spieltag

Brasilien — Marokko

1 : 1

Saibari (21. Minute, 0:1)


Vinícius (32. Minute, 1:1)

Casemiro (37), Ibañez (43)

Haiti — Schottland

Startaufstellungen:

  • Brasilien: Alisson, Marquinhos, Magalhães, Ibañez (Danilo, 46), Douglas Santos, Casemiro (Fabinho, 46), Guimarães (Danilo Santos, 80), Raphinha, Paquetá (Cunha, 61), Vinícius, Tetê (Luiz Henrique, 62).

  • Marokko: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Ounahi, El Khannouss, El Azzouzi, Bouaddi, Saibari (Rahimi, 89), Díaz (Talbi, 65).

Taktische Kämpfe und Gruppensituation

In der zweiten Halbzeit nahm Carlo Ancelotti mehrere Wechsel vor, um den Spielrhythmus zu ändern, und brachte erfahrene Spieler wie Danilo, Fabinho und Cunha. Aber auch der marokkanische Trainer stärkte die Defensive durch die Einwechslung von Talbi und Rahimi und hielt das Tor von Yassine Bounou sauber. Die Brasilianer Casemiro (37) und Ibañez (43) sahen für ihre Fouls die Gelbe Karte.

Damit starteten beide Top-Teams mit jeweils einem Punkt in das Turnier. Im zweiten Spiel dieses Quartetts besiegte die schottische Nationalmannschaft Haiti mit 1:0.

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BrasilienMarokkoCarlo AncelottiVinícius JúniorIsmael Saibari
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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