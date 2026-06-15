Geheimnisse um einen großen finanziellen Streit und ein Titelvereinigungsmatch in der Welt der UFC, der renommiertesten Mixed-Martial-Arts-Promotion, wurden enthüllt. Die Gründe für die Absage des Hauptkampfes für das mit Spannung erwartete Jubiläumsturnier „UFC Freedom 250“ in den USA und warum ein völlig anderes Paar das Oktagon betreten wird, sind bekannt geworden. Es wurde enthüllt, dass der bekannte ungeschlagene spanische Kämpfer Ilia Topuria eine astronomische Summe für den erwarteten Superkampf gegen den russischen Leichtgewichtskönig Islam Machatschew forderte.

Eine 20-Millionen-Dollar-Forderung und ein abgelehnter Deal

Der amtierende UFC-Leichtgewichtschampion Islam Machatschew schilderte diesen Vorfall, der in den deutschen und spanischen Sportmedien für große Diskussionen sorgte, in einem exklusiven Interview mit dem berühmten Blogger Adam Subairajew. Es stellt sich heraus, dass die Ligaführung alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um den Megakampf zwischen den beiden Champions zu organisieren.

Islam Machatschew beschrieb die geheimen Verhandlungen wie folgt: «Die Ligafunktionäre kontaktierten mich und boten einen Kampf gegen Ilia Topuria an. Ich stimmte dem Angebot ohne Zögern zu. Doch am nächsten Tag riefen die Organisatoren erneut an und sagten, die Situation habe sich geändert. Es stellt sich heraus, dass „El Matador“ (Topuria) eine garantierte Börse von genau 20 Millionen Dollar für dieses Aufeinandertreffen forderte. Da die UFC-Führung eine so hohe Summe nicht zahlen wollte, wurde das Angebot abgelehnt und unser Kampf wurde von der Tagesordnung gestrichen».

In der speziellen MMA-Analysetabelle unten können Sie sich mit dem aktualisierten Hauptkampf des Turniers „UFC Freedom 250“ und den Plänen von Islam Machatschew für seine Rückkehr ins Oktagon vertraut machen:

Name des Kämpfers Aktueller Champion-Status Geforderte Rekordbörse Neuer Hauptkampf des Turniers Offizielles Datum des Events Machatschews nächster Kampf (UFC 330) Ilia Topuria

(Vertreter Spaniens) Divisions-Champion 20 Millionen Dollar

(Abgelehnt) Ilia Topuria — Justin Gaethje Morgen früh

(US-Unabhängigkeitstag) 15. August 2026

(In Philadelphia) Islam Machatschew

(Vertreter Russlands) Aktueller Leichtgewichtskönig Bereit für den Deal Kampf abgesagt Jubiläums-Show Gegnername noch nicht

offiziell bekannt gegeben

Die Aufregung heute Morgen: Gaethje tritt gegen „El Matador“ im Oktagon an

Nach diesen finanziellen Unstimmigkeiten fand die UFC-Führung schnell einen anderen Gegner für Topuria. Im Hauptkampf dieser großen Show, die dem 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit gewidmet ist, wird der gefährliche und kampfstarke Interims-Champion Justin Gaethje gegen Ilia ins Oktagon steigen. Dieser Superkampf findet heute statt und wird zweifellos Millionen von Fans vor die Bildschirme fesseln.

Islam Machatschew hat sein Training nicht unterbrochen. Er wird in das Oktagon zurückkehren, um seinen Titel beim Turnier „UFC 330“ zu verteidigen, das für den 15. August dieses Jahres in Philadelphia, USA, geplant ist. Obwohl sein Gegner für die Titelverteidigung noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, wird der Name in den kommenden Tagen erwartet.

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