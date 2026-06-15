Spanien gegen Kap Verde wird zur unvergesslichen Nacht für den 40-jährigen Vozinya

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Spanien gegen Kap Verde wird zur unvergesslichen Nacht für den 40-jährigen Vozinya

Der 40-jährige kapverdische Torhüter Vozinya konnte seine Tränen nicht zurückhalten, nachdem er gegen Spanien eine weiße Weste bewahrt hatte. In seinem Debüt bei der Weltmeisterschaft gelang ihm ein torloses Spiel gegen einen der Turnierfavoriten und er zog die Aufmerksamkeit der gesamten Fußballwelt auf sich.

Das Bewegende an dieser Geschichte ist, dass Vozinyas Weg nicht gewöhnlich war. Er spielt derzeit in der zweiten portugiesischen Division. Doch aus diesem Niveau heraus auf der Bühne der Weltmeisterschaft gegen einen starken Gegner wie Spanien aufzutreten und das Tor sauber zu halten, ist der Traum eines jeden Fußballers.

Eine der erstaunlichsten Fakten in Vozinyas Leben ist, dass er bis zum Alter von 25 Jahren kein Profifußballer war. Während viele Spieler in diesem Alter bereits die wichtigste Phase ihrer Karriere erreichen, begann Vozinya seine Profikarriere erst mit 25 in Angola.

Danach entwickelte er sich Schritt für Schritt weiter, arbeitete an sich selbst und gab nicht auf. Seine Geschichte ist nicht nur ein sportliches Ergebnis, sondern eine Erzählung über Geduld, harte Arbeit und Glauben. Sein Erfolg gegen Spanien war kein Zufall, sondern das Resultat jahrelanger Arbeit.

Heute bewahrte Vozinya in seinem Debütspiel bei der Weltmeisterschaft gegen die Favoriten die Null und wurde zum "Man of the Match" gewählt. Seine Tränen nach dem Spiel zeigten, wie wertvoll dieses Ergebnis für ihn war.

Das Unentschieden gegen Spanien war ein riesiger Erfolg für Kap Verde. Vozinya wurde nicht nur zum Helden seiner Nationalmannschaft, sondern zum lebenden Beweis dafür, dass eine späte Karriere im Fußball ebenfalls auf die große Bühne führen kann.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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