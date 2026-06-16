Das Echo des 'UFC Freedom 250'-Turniers, das kürzlich in Washington stattfand und in der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) für großes Aufsehen sorgte, hält immer noch an. Im Hauptkampf dieser Veranstaltung ließ der ehemalige UFC-Federgewicht-Champion Ilia Topuria, der bis dahin unbesiegt war, unerwartet die Chance gegenüber dem erfahrenen amerikanischen Veteranen Justin Gaethje aus. Nach einem brutalen und gnadenlosen Zusammenstoß im Octagon, bei dem der berühmte Sportler schwer verletzt wurde und direkt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, hat er sich endlich erholt und seine offizielle Reaktion zu diesem Misserfolg erstmals gegenüber den Fans geäußert.

"Es gibt keine Ausreden, das ist die Natur dieses Sports"

In einer Erklärung über seine Social-Media-Kanäle direkt aus dem Krankenhausbett verbarg Ilia Topuria die Details der schrecklichen Verletzung im Octagon nicht, erkannte die Niederlage jedoch sportlich an.

Faktoren der schweren Verletzung: Topuria betonte, dass sein Gegner Justin Gaethje bereits in der ersten Runde sein rechtes Auge schwer beschädigte und in der zweiten Runde erneut einen schrecklichen Treffer an dieser empfindlichen Stelle landete.

Vorbereitungsgrad: Der Kämpfer stellte klar, dass er seine Gesundheit nicht als Ausrede für die Niederlage nutzen werde. Er gab an, vor dem Kampf die perfektesten und qualitativ hochwertigsten Trainingslager seines Lebens absolviert zu haben und mental sowie physisch zu 100 % bereit in den Octagon gestiegen zu sein.

In der folgenden offiziellen Sportanalyse-Tabelle können Sie mehr über den ersten Misserfolg in der Karriere von Ilia Topuria und seine festen Pläne für einen Rematch erfahren:

Wettkampf und sensationelles Turnier Gegner im Octagon und Ergebnis Während des Kampfes erlittene schwere Verletzung Status von Topuria in seiner Karriere Nächstes Hauptziel des Sportlers Kernaussage der Stellungnahme UFC Freedom 250

(Washington, D.C.) Justin Gaethje

(Sieg nach der 4. Runde) Schwere Verletzung am rechten Auge Erste Niederlage der Karriere

(Rekord gebrochen) Pflicht-Rematch gegen Gaethje Sucht keine Ausreden, kehrt stärker zurück

"Ruhm und Schmerz gehen immer Hand in Hand"

Ilia Topuria galt in der Welt des MMA als unbesiegbar, und dieser Misserfolg ging als erste offizielle Niederlage seiner glanzvollen Karriere in die Annalen ein. Dennoch gab der ehemalige Champion bekannt, dass er mental nicht gebrochen sei und in einer noch gefährlicheren Form in den Octagon zurückkehren werde.

Ilia Topurias emotionaler Appell aus dem Krankenhaus: "Justin, du hast mich an diesem Tag bereits in der ersten Runde meines rechten Auges beraubt. Dann hast du es in der zweiten Runde geschafft, genau an diesen schmerzhaften Punkt einen präzisen und starken Schlag zu landen. Ich möchte heute keine Ausreden suchen, um mich zu rechtfertigen. Vor diesem Kampf hatte ich eines der besten und perfektesten Trainingslager meiner Karriere absolviert. Ich bin mit voller Konzentration und maximaler Vorbereitung in den Octagon gestiegen und war voll bereit für den Kampf. Aber so ist die Natur und das Gesetz dieses Sports, den wir lieben — Ruhm und bitterer Schmerz folgen einander immer und gehen Hand in Hand. Ich habe jetzt verloren, aber ich bin nicht völlig gebrochen. Jetzt werde ich mich gut ausruhen und meine Gesundheit wiederherstellen. Dann werde ich als stärkerer, weiserer und für meine Gegner weitaus gefährlicherer Kämpfer in den Octagon zurückkehren. Glaubt an mich... Diese blutige Geschichte zwischen mir und Justin Gaethje ist noch nicht zu Ende. Wir werden definitiv ein schreckliches Rematch haben!"

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