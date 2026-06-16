Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die derzeit in Nordamerika ausgetragen wird, versetzt die Welt nicht nur durch ihre hitzigen Duelle und Tore, sondern auch durch unglaubliche historische Statistiken in Staunen. Die bereits seit den ersten Tagen beobachtete Rekordserie erreichte am letzten Spieltag ihren Höhepunkt. Am Montag wurden die Mannschaften, die den Platz betraten, Zeugen eines in der Fußballgeschichte seltenen Ereignisses — alle vier für den Tag angesetzten Partien endeten unentschieden.

Von torlosen Begegnungen bis zu dramatischen Viersielern

An diesem historischen Tag erlebten die Fans fast alle klassischen Formen von Unentschieden im Fußball:

Defensiver Fußball: In einem Spiel des Tages fielen keine Tore, und es blieb beim 0:0.

Ausgeglichener Kampf: In zwei weiteren hitzigen Duellen trafen beide Mannschaften jeweils einmal und trennten sich 1:1.

Offensives Drama: Im heißesten Aufeinandertreffen des Tages gab es eine echte Tore-Show, und die Teams einigten sich auf ein kämpferisches 2:2.

In der folgenden offiziellen Sport- und historischen Statistiktabelle können Sie die vergleichende Analyse dieses seltenen Rekords der WM 2026 im Vergleich zur WM 1958 einsehen:

Jahr und Gastgeberland Gesamtzahl der Unentschieden an einem Tag Gesamtzahl der an diesem Tag ausgetragenen Spiele Offizielle Ergebnisse des Tages Besondere Bedeutung dieser WM für die Fußballgeschichte WM 2026

(USA, Kanada, Mexiko) 4 Spiele

(Absolute Gleichheit) 4 Partien

(100-Prozent-Quote) • 0:0 (ein Spiel)

• 1:1 (zwei Spiele)

• 2:2 (ein Spiel) Bereits zum Start des Turniers werden Rekorde und seltene Ergebnisse verzeichnet. WM 1958

(Königreich Schweden) 4 Spiele

(Erster Fall in der Geschichte) 8 Partien

(Hälfte endete unentschieden) Verschiedene Unentschieden-Ergebnisse verzeichnet • Der König Pelés historisches WM-Debüt

• Brasiliens erster Weltmeistertitel

Erbe aus der Ära des legendären Pelé

Somit kommt es in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften erst zum zweiten Mal vor, dass vier Spiele an einem Tag ohne Sieger endeten. Genau 68 Jahre zuvor, im Jahr 1958, wurde bei der Weltmeisterschaft in Schweden dasselbe Ergebnis verzeichnet. Nach dem damaligen Format wurden an einem Tag acht Spiele ausgetragen, wovon genau die Hälfte — also vier Partien — unentschieden endete.

Diese historische WM in Schweden nimmt einen besonderen und unvergesslichen Platz in den Annalen des Weltfußballs ein. Denn genau bei diesem Turnier 1958 feierte die größte Persönlichkeit der Spielgeschichte — der legendäre König Pelé — sein Debüt bei Weltmeisterschaften. Zudem gewann die brasilianische Nationalmannschaft bei diesem Turnier ihre ersten Goldmedaillen und den Weltmeistertitel. Viele Jahre später versetzt die WM 2026 die Fußballfans weiterhin mit solch seltenen und unvergesslichen Werten in Staunen. Es wird spannend sein zu sehen, welche weiteren großen Rekorde uns das neue, erweiterte Format der Weltmeisterschaft noch beschert.

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