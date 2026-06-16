Arsenal einigt sich mit Frankreich-Star Manu Kone auf persönliche Bedingungen

Arsenal steht kurz davor, den ersten großen Schritt im Sommertransferfenster zu machen. Der englische Vizemeister hat sich mit dem Roma-Mittelfeldspieler Manu Kone und seinen Vertretern über die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt. Der 25-Jährige, der derzeit mit der französischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 teilnimmt, ist zum Hauptziel von Mikel Artetas Team geworden. Laut Goal.com berichtet die Quelle.

Wie die Corriere della Sera berichtet, bevorzugte Kone zunächst einen Wechsel zu Paris Saint-Germain und lehnte das Interesse von Atletico Madrid ab. Da die französischen Meister jedoch keine offiziellen Schritte unternahmen, nutzte Arsenal die Situation geschickt aus. Die Londoner schlossen die Verhandlungen mit dem Umfeld des Spielers erfolgreich ab und überzeugten ihn von einem Wechsel ins Emirates Stadium.

Financial Fair Play und Ablösesumme

Italiens AS Roma befindet sich derzeit in einer schwierigen finanziellen Lage. Die Römer sind gezwungen, bis zum 30. Juni mehrere Spieler zu verkaufen, um die Financial-Fair-Play-Regeln einzuhalten. Daher ist der Verein in den Verhandlungen um seinen führenden Mittelfeldspieler deutlich nachgiebiger geworden. Während die Italiener anfangs 50 Millionen Euro forderten, wird nun erwartet, dass diese Summe leicht sinkt.

Experten glauben, dass Arsenal den Transfer mit einem Angebot von etwa 45 Millionen Euro abschließen könnte, da Roma dringend Geld benötigt. Laut Goal.com wollen die Berater von Manu Kone den Transferprozess beschleunigen und alle Dokumente bis Ende Juni formalisieren.

Artetas taktische Pläne

Mikel Arteta sieht in Manu Kone den idealen Partner für Declan Rice im Zentrum. Der Trainer ist überzeugt, dass die physische Stärke des Franzosen und seine Fähigkeit, den Ball schnell in den Angriff zu bringen, dem Spiel von Arsenal zusätzliche Dynamik verleihen werden. Dieser Transfer könnte die Pläne in Bezug auf ein weiteres Ziel — Martin Zubimendi — ändern.

Es gibt Ansichten, dass Zubimendis Spielstil für Artetas extrem bewegliches System etwas zu langsam sein könnte. Manu Kone hingegen entspricht mit seiner technischen Versiertheit und Aggressivität auf dem Platz voll und ganz den Anforderungen der modernen Premier League. Obwohl der Spieler derzeit auf die Weltmeisterschaft konzentriert ist, wird seine Zukunft in den nächsten Tagen geklärt.

Die französische Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes WM-Spiel gegen Senegal. Eine erfolgreiche Teilnahme an diesem Turnier könnte Kones Marktwert weiter steigern, weshalb die Arsenal-Führung versucht, so schnell wie möglich ein offizielles Angebot abzugeben. Sollte der Transfer zustande kommen, wäre dies ein wichtiger Schritt, der die Meisterschaftsambitionen des Londoner Clubs für die neue Saison unterstreicht.