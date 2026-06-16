Arsenal abgewiesen: Nico Paz entscheidet sich für Verbleib in Italien

Arsenal ist auf dem Transfermarkt auf ein unerwartetes Hindernis gestoßen. Der talentierte argentinische Mittelfeldspieler Nico Paz bevorzugt den Verbleib in der italienischen Serie A gegenüber einem Wechsel in die englische Premier League. Diese Entscheidung fiel nach geheimen Gesprächen zwischen dem Spieler und Real Madrid-Cheftrainer Jose Mourinho. Laut Goal.com berichtet die Quelle.

Der 21-jährige Spielmacher erregte in der letzten Saison während seiner Leihe beim Como durch seine glanzvollen Leistungen die Aufmerksamkeit vieler Top-Klubs. Laut ESPN traf sich Jose Mourinho, der in die Führung von Real Madrid zurückgekehrt ist, persönlich mit dem Spieler, um über dessen Zukunftspläne und seine Rolle im Verein zu sprechen. Obwohl die "Special One" das Talent des jungen Spielers hoch schätzt, gab er an, dass er ihm derzeit keine regelmäßige Spielzeit in der Startelf garantieren kann.

Nach dem Gespräch mit Mourinho entschied sich Nico Paz dafür, in einem Umfeld zu bleiben, das sein Wachstum fördert, anstatt auf der Ersatzbank zu sitzen. Dies war ein herber Schlag für Mikel Artetas Arsenal, die den jungen Argentinier als einen der Hauptkandidaten sahen, um das Mittelfeld des Teams zu verstärken.

Der Fabregas-Faktor und das Glück in Italien

Einer der Hauptgründe für Nico Paz' Entscheidung, in Italien zu bleiben, ist seine enge Beziehung zum Como-Cheftrainer Cesc Fabregas. Fabregas, eine Legende von Arsenal und Chelsea, spielte eine große Rolle beim Aufstieg des jungen Fußballers auf das professionelle Niveau. Paz fühlt sich derzeit unter dem ehemaligen Mittelfeldspieler glücklich und möchte seinem Projekt treu bleiben.

Auch die Führung von Real Madrid beobachtet die Entwicklung des Spielers genau. Eine Rückkaufklausel im Vertrag ermöglicht es dem Madrider Club, die Situation zu kontrollieren. Mourinho hat beschlossen, Paz vorerst verliehen zu lassen, damit er weitere Erfahrungen sammelt. Diese Strategie soll dazu dienen, den Spieler in Zukunft besser vorbereitet zum Bernabéu zurückzuholen.

Arsenal ist nun gezwungen, andere Optionen auf dem Transfermarkt zu prüfen. Mikel Arteta sucht weiter nach einem neuen kreativen Mittelfeldspieler, um das offensive Potenzial des Teams zu steigern. Die Absage von Nico Paz wird voraussichtlich zu erheblichen Änderungen in den Sommertransferplänen des Londoner Clubs führen.

Der italienischen Presse zufolge ist Como über den Verbleib von Paz hocherfreut. Die Vereinsführung plant, für die neue Saison einen wettbewerbsfähigen Kader um den jungen Star aufzubauen. Für den argentinischen Fußballer bleibt die Serie A die geeignetste Bühne, um seine Fähigkeiten zu beweisen und den Sprung in die erste Mannschaft von Real Madrid zu schaffen.