Kylian Mbappe stellt Rekord auf: Frankreich startet mit kämpferischem Sieg in die Weltmeisterschaft

Die französische Nationalmannschaft begann ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit einem schwierigen, aber glanzvollen Sieg gegen Senegal. Nachdem die amtierenden Vize-Champions in der ersten Halbzeit eine unerwartete Trägheit gezeigt hatten, gelang ihnen letztendlich ein 3:1-Sieg. Diese Partie war nicht nur ein Erfolg für das Team, sondern hatte auch eine historische Bedeutung für Kylian Mbappe. Wie Goal.com berichtet .

Die erste Halbzeit verlief für die Franzosen ziemlich unglücklich. Die senegalesische Nationalmannschaft organisierte mehrere gefährliche Angriffe und brachte die Favoriten in Bedrängnis. Insbesondere in der 25. Minute traf Nicolas Jackson nach einem Fehler von Kylian Mbappe den Pfosten. Zum Ende der Halbzeit konnte Ismaila Sarr eine gute Gelegenheit nicht nutzen. Laut Goal.com fanden die Schüler von Didier Deschamps bis zur Pause keinen Rhythmus auf dem Platz.

Mbappes historischer Rekord und VAR-Kontroverse

In der zweiten Halbzeit zeigte Frankreich ein völlig anderes Gesicht. Junge Talente wie Michael Olise und Desire Doue belebten die Offensive. In der 60. Minute kam es zu einer strittigen Situation: Sadio Mane schien Kylian Mbappe im Strafraum zu Fall gebracht zu haben. Obwohl der Schiedsrichter den VAR-Monitor prüfte, entschied er, keinen Elfmeter zu geben. Doch diese Ungerechtigkeit konnte den französischen Kapitän nicht aufhalten.

Kurz darauf verwandelte Kylian Mbappe eine präzise Flanke von Michael Olise in ein Tor und eröffnete den Spielstand. Mit diesem Treffer wurde er zum besten Torschützen in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft. Obwohl Senegal versuchte zu antworten, wurde ein Tor von Nicolas Jackson wegen Abseits nicht anerkannt. Acht Minuten vor Spielende sicherte Bradley Barcola, der eingewechselt worden war, den Sieg.

Gegen Ende der Partie wurden die Fans Zeugen von zwei weiteren Toren. Ibrahim Mbaye erzielte den einzigen Antworttreffer für Senegal, doch Sekunden später vollendete Kylian Mbappe mit einem Schuss aus 30 Metern seinen Doppelpack. Dabei wurde deutlich, dass Senegals Torhüter Edouard Mendy in dieser Situation einen Fehler machte.

Dieser Sieg ermöglicht es Frankreich, mit hoher Moral in das Turnier zu starten. Insbesondere die Integration von jungen Spielern wie Michael Olise und Bradley Barcola schafft zusätzliche Optionen für Deschamps. Senegal hingegen bewies trotz der Niederlage, dass sie in den nächsten Gruppenspielen ernsthaften Widerstand leisten können.