Die Gruppe K, in der die Nationalmannschaft von Usbekistan bei der Weltmeisterschaft 2026 antritt, wird als eines der interessantesten und wettbewerbsintensivsten Quartette des Turniers eingestuft. In der Gruppe sind Portugal, Kolumbien, die Demokratische Republik Kongo und Usbekistan vertreten.

Die auf Fußball spezialisierte Publikation MFutbol hat das Kräfteverhältnis der Teams in dieser Gruppe analysiert und eine symbolische Aufstellung aus den besten Spielern präsentiert. Erfreulicherweise hat auch der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Husanov, einen Platz in der Startelf neben namhaften Fußballern gefunden.

Im von der Publikation erstellten Power-Ranking belegte Portugal den ersten Platz. Dem Team unter Roberto Martinez wurden 4,3 Punkte zugesprochen. In Portugals Kader befinden sich Weltstars wie Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias und Joao Cancelo.

Den zweiten Platz belegte Kolumbien. Der Vertreter aus Südamerika wurde mit 3,1 Punkten bewertet. Die Tatsache, dass Kolumbien mit einem schnellen und technischen Spieler wie Luis Diaz zählt, erhöht das offensive Potenzial des Teams erheblich.

An dritter Stelle steht die Demokratische Republik Kongo. Das afrikanische Team zeichnet sich durch physische Stärke, Geschwindigkeit und Überlegenheit in Einzelduellen aus. Es wäre ein großer Fehler, dieses Team als schwächer als die anderen Gruppengegner einzustufen.

Die usbekische Nationalmannschaft belegt im Ranking den vierten Platz mit einer Bewertung von 2,0 Punkten. Doch die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft, eine hohe Motivation und der Teamgeist könnten die „Weißen Wölfe“ zu einem gefährlichen Debütanten für ihre Gegner machen.

Bemerkenswert ist auch, dass Abdukodir Husanov als Symbol für das Power-Ranking der Gruppe ausgewählt wurde. Der Manchester City-Verteidiger wird als einer der Hauptstars Usbekistans bei der Weltmeisterschaft angesehen.

Das symbolische Team der Gruppe K basiert auf einem 4-3-3-taktischen System. Als Torhüter wurde der Portugiese Diogo Costa gewählt. Er ist bekannt für seine konstanten Leistungen auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene, seine Reflexe und sein Spiel mit dem Fuß.

In der Verteidigungslinie besetzt Joao Cancelo die rechte Seite, Ruben Dias und Abdukodir Husanov das Zentrum und Nuno Mendes die linke Seite.

Dass Abdukodir Husanov in dieselbe Verteidigungslinie wie Ruben Dias gestellt wird, ist eine große Anerkennung für den usbekischen Fußball. Interessanterweise vertreten beide Spieler Manchester City. Nun könnten sie neben ihrer Vereinskollegenschaft auch in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft als Gegner aufeinandertreffen.

Husanovs Geschwindigkeit, physische Kraft, Entschlossenheit in Duellen und seine Fähigkeit, Situationen vorauszusehen, werden von Experten hoch bewertet. Er ist der einzige usbekische Spieler, der in die symbolische Aufstellung der Gruppe aufgenommen wurde.

Das Mittelfeld besteht vollständig aus portugiesischen Vertretern. Hier fanden Bruno Fernandes, Vitinha und Joao Neves Platz.

Bruno Fernandes gilt als wichtiger Spieler für den Spielaufbau, Distanzschüsse und die Schaffung von Torchancen. Vitinha zeichnet sich durch Ballkontrolle, Ruhe unter Pressing und präzise Pässe aus. Joao Neves ist bekannt für seine Dynamik und seinen enormen Arbeitseinsatz im Zentrum des Spielfelds.

Im Sturm-Trio des symbolischen Teams befinden sich der kolumbianische Anführer Luis Diaz sowie die portugiesischen Stars Cristiano Ronaldo und Bernardo Silva.

Luis Diaz ist auf der linken Seite durch seine Geschwindigkeit, sein Dribbling und seine Fähigkeit, Verteidiger in Eins-gegen-Eins-Situationen zu überwinden, gefährlich. Es wird erwartet, dass Usbekistan im Spiel gegen Kolumbien besonders auf seine Aktionen achten wird.

Im Zentrum des Angriffs steht Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Kapitän ist aufgrund seiner enormen Erfahrung bei großen Turnieren, seines Torinstinkts und seiner Fähigkeit, in entscheidenden Momenten den Unterschied zu machen, immer noch eine ernsthafte Gefahr für die Gegner.

Bernardo Silva auf der rechten Seite besticht durch seine Technik, seine Ballkontrolle und seine unerwarteten Entscheidungen auf dem Platz. Er kann sowohl im Angriff als auch im Mittelfeld effektiv agieren.

Die symbolische Aufstellung der Gruppe K sieht wie folgt aus:

Torwart: Diogo Costa — Portugal.

Verteidiger: Joao Cancelo — Portugal, Abdukodir Husanov — Usbekistan, Ruben Dias — Portugal, Nuno Mendes — Portugal.

Mittelfeldspieler: Bruno Fernandes — Portugal, Vitinha — Portugal, Joao Neves — Portugal.

Stürmer: Luis Diaz — Kolumbien, Cristiano Ronaldo — Portugal, Bernardo Silva — Portugal.

Dass neun portugiesische Spieler im symbolischen Team stehen, zeigt, dass diese Mannschaft als klarer Favorit der Gruppe gilt. Aus Kolumbien wurde Luis Diaz und aus Usbekistan Abdukodir Husanov in die Aufstellung berufen.

Natürlich basieren solche Rankings und symbolischen Teams auf Prognosen vor Spielbeginn. Bei der Weltmeisterschaft wird das Spielfeld selbst alle Fragen beantworten. Namen und Ratings sind im Fußball wichtig, aber das Ergebnis wird durch Teamarbeit, Disziplin und Präzision in den entscheidenden Momenten bestimmt.

Für die Fans in Usbekistan ist es ein Grund zum großen Stolz, dass Abdukodir Husanov in einem symbolischen Team neben berühmten Spielern wie Cristiano Ronaldo, Luis Diaz, Bernardo Silva und Bruno Fernandes steht.

Nun werden Husanov und seine Teamkollegen versuchen, diese Anerkennung durch souveräne Leistungen auf dem Platz zu untermauern. Die „Weißen Wölfe“ haben bei dieser historischen Weltmeisterschaft das Ziel, nicht nur teilzunehmen, sondern den Gegnern würdigen Widerstand zu leisten und Akzente zu setzen.