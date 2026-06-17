Fabio Cannavaro: Wir werden gegen Kolumbien unser volles Potenzial zeigen

Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, und Kapitän Eldor Shomurodov nahmen an einer Pressekonferenz vor dem historischen Spiel gegen Kolumbien am 18. Juni teil.

Für die usbekische Nationalmannschaft hat diese Begegnung eine besondere Bedeutung. Die "Weißen Wölfe" treten erstmals in ihrer Geschichte in der Endrunde einer Weltmeisterschaft an. Daher stoßen der Zustand der Spieler, die gewählte Taktik und die Analysen zum Gegner bei den Fans auf großes Interesse.

Fabio Cannavaro gab auf der Pressekonferenz bekannt, dass alle Spieler des Kaders bereit für das Spiel gegen Kolumbien seien. Diese Nachricht ist sowohl für den Trainerstab als auch für die Fans der Nationalmannschaft von großer Bedeutung. Dass im ersten Spiel des großen Turniers jeder Spieler einsatzbereit ist, gibt Cannavaro einen größeren Spielraum für taktische Entscheidungen.

Der italienische Spezialist ging separat auf Abdukodir Khusanov ein. Er betonte, dass der junge Verteidiger zwar bereits auf hohem Niveau spiele, aber das Potenzial habe, in Zukunft noch höhere Stufen zu erreichen.

"Khusanov ist sicherlich einer unserer wichtigen Verteidiger. Er hat noch die Möglichkeit, ein noch höheres Niveau zu erreichen. Er zeigt bereits jetzt Leistungen auf hohem Niveau", sagte Cannavaro.

Es wird erwartet, dass Abdukodir Khusanov im Spiel gegen Kolumbien eine der Hauptstützen der usbekischen Defensive sein wird. Der Gegner verfügt über viele schnelle, technisch versierte Spieler, die in Eins-gegen-Eins-Situationen gefährlich sind. Daher werden Khusanovs Geschwindigkeit, seine Positionswahl und seine Entschlossenheit in Duellen für die Nationalmannschaft sehr wichtig sein.

Cannavaro betonte zudem, dass die usbekische Delegation nicht nur gekommen sei, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Seiner Meinung nach sollte die Mannschaft auf der großen Bühne ihre besten Qualitäten und die besondere Mentalität des usbekischen Volkes unter Beweis stellen.

"Ich denke, wir sind hierhergekommen, um unsere besten Qualitäten und die Mentalität der Usbeken zu zeigen. In der Arbeit mit dem Team habe ich versucht, meine eigenen Erfahrungen weiterzugeben", sagte der italienische Spezialist.

Der usbekische Fußball zeichnete sich schon immer durch Kampfgeist, Fleiß, Geduld und die Eigenschaft aus, bis zum Ende nicht aufzugeben. Genau diesen Geist möchte Cannavaro auch auf den Plätzen der Weltmeisterschaft sehen. Von der Nationalmannschaft wird verlangt, dass sie gegen starke Gegner diszipliniert, mutig und als geschlossene Einheit agiert.

Der Cheftrainer erinnerte sich an seine eigenen Erfahrungen bei seiner ersten Weltmeisterschaft. Er sagte, dass er wie jeder Spieler einst seine ersten Schritte bei einer WM machte. Daher versteht er gut, was seine Schützlinge vor ihrem Debüt fühlen.

"Denn ich habe auch einmal mein Debüt bei einer Weltmeisterschaft gegeben und gebe meine Erfahrungen nun weiter", sagte Cannavaro.

Die Erfahrung von Cannavaro, der 2006 als Kapitän der italienischen Nationalmannschaft Weltmeister wurde, ist für die usbekischen Fußballer eine große Schule. Er weiß sehr genau, wie groß der Druck bei einer WM ist, welche Verantwortung auf dem Platz lastet und wie wichtig es ist, in entscheidenden Momenten kühlen Kopf zu bewahren.

Cannavaro äußerte sich auch zu den Hauptgegnern in der Gruppe — Kolumbien und Portugal. Er bewertete beide als starke Nationalmannschaften mit Spielern auf höchstem Niveau.

"Mannschaften wie Kolumbien und Portugal zeigen ein Spiel auf hohem Niveau. Sie haben starke Spieler in ihren Kadern. Im Spiel gegen sie werden wir vorsichtig agieren", sagte er.

Diese Aussage könnte bedeuten, dass Usbekistan gegen Kolumbien eher auf taktische Disziplin als auf ein offenes und risikoreiches Spiel setzen wird. Das Ziel, dem Gegner keinen unnötigen Raum zu lassen, kompakt in der Defensive zu agieren und nach Ballgewinn schnell zum Angriff überzugehen, wird wahrscheinlich einer der Hauptpläne der "Weißen Wölfe" sein.

Cannavaro betonte, dass es ein Fehler wäre, im kolumbianischen Kader nur auf James Rodriguez zu achten. Seiner Meinung nach gibt es in der südamerikanischen Mannschaft auf verschiedenen Positionen viele hochklassige Spieler.

"Kolumbien hat nicht nur James, sondern viele Spieler auf gutem Niveau", sagte der Cheftrainer.

Tatsächlich gibt es bei Kolumbien neben James Rodriguez, der das Spiel organisiert, auch schnelle Angreifer wie Luis Diaz, physisch starke Mittelfeldspieler und Verteidiger mit internationaler Erfahrung. Usbekistan muss in jeder Linie maximal aufmerksam sein.

Der Cheftrainer gab zudem bekannt, dass sie die Spiele des Gegners detailliert analysiert haben. Cannavaro betonte, dass Kolumbien eine Mannschaft sei, die das Tempo bis zu den letzten Minuten nicht drosselt und weiterkämpft.

"Wir haben Kolumbien analysiert, sie spielen bis zum Ende. Wir werden ebenfalls auf den Platz gehen und unsere Möglichkeiten zeigen", sagte der Spezialist.

Dieser Aspekt ist für Usbekistan besonders wichtig. In Testspielen spürte die Mannschaft, dass ein Konzentrationsverlust in den letzten Minuten teuer werden kann. Gegen Kolumbien ist von der ersten Minute bis zum Schlusspfiff hohe Aufmerksamkeit und taktische Ordnung gefordert.

Auf der Pressekonferenz wurde auch auf die Aussagen von Abbosbek Fayzullaev zu den schweren Belastungen im Training eingegangen. Cannavaro sagte, dass es natürlich sei, Strapazen und Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, um große Ziele zu erreichen.

"Wenn man etwas erreichen will, muss man Schwierigkeiten durchstehen und dies allen beweisen. Es ist normal, dass es im Training Schwierigkeiten gibt", sagte er.

Auf ein Turnier von so hohem Niveau wie die Weltmeisterschaft kann man sich nicht mit leichtem Training vorbereiten. Um eine hohe Intensität, physischen Druck und einen Kampf über 90 Minuten gegen starke Gegner zu bewältigen, müssen die Spieler im Training große Belastungen bewältigen. Cannavaro stützt sich genau auf dieses Prinzip.

Der italienische Spezialist merkte an, dass Usbekistan interessante und intensive Spiele bevorstehen. Nach Kolumbien wird die Nationalmannschaft auch gegen Portugal und die Demokratische Republik Kongo antreten.

"Uns erwarten sehr interessante und intensive Spiele. Unsere Gegner sind ebenfalls Mannschaften auf hohem Niveau. Wir nehmen zum ersten Mal an diesem Turnier teil, wir müssen jedes Spiel genießen und Erfahrungen sammeln", sagte Cannavaro.

In den Worten des Trainers schwingt neben der Reduzierung des Drucks auch eine große Verantwortung mit. Für Usbekistan ist jedes Spiel eine neue Erfahrung, und jeder Gegner ist ein Maßstab, an dem das tatsächliche Niveau des nationalen Fußballs gemessen wird.

Die Begegnung gegen Kolumbien wird zu einem der wichtigsten Spiele in der Geschichte des usbekischen Fußballs. Die Nationalmannschaft betritt zum ersten Mal den WM-Rasen und hat die Chance, der ganzen Welt ihren Charakter, ihren Teamgeist und ihr Potenzial zu demonstrieren.

Wie Cannavaro sagte, ist der Gegner stark und Vorsicht ist geboten. Aber die "Weißen Wölfe" werden nicht mit Angst, sondern mit Vertrauen in ihre eigenen Möglichkeiten auf den Platz gehen. Ganz Usbekistan erwartet diese historischen Momente mit großer Spannung.