Der große Tag, auf den die usbekischen Fußballfans seit vielen Jahren gewartet haben, der Traum von Generationen, ist gekommen! Morgen wird ein neues goldenes Kapitel in der Sportgeschichte unseres Landes geschrieben. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die usbekische Fußballnationalmannschaft in der Endrunde der Weltmeisterschaft antreten. Im Rahmen des 1. Spieltags der Gruppe K der „Mundial“ treffen unsere Vertreter auf eines der stärksten Teams Südamerikas — die kolumbianische Nationalmannschaft.

Es ist kein Wunder, dass die Augen und Herzen des gesamten usbekischen Volkes auf die grünen Spielfelder des fernen Mexikos gerichtet sind. Dieses Spiel wird als ein wahrhaft historisches Ereignis für den Fußball unserer Heimat in die Annalen eingehen.

Das legendäre Aztekenstadion und englische Schiedsrichterleistung

Dieses historische Aufeinandertreffen findet im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt, einem der heiligsten und berühmtesten Orte des Weltfußballs, an dem Genies wie Pelé und Maradona triumphierten. Die Aufregung in einer solch majestätischen Arena zu überwinden, erfordert von unseren Spielern große Willenskraft.

Die Verantwortung für die Leitung dieses entscheidenden Spiels wurde von der FIFA einem Schiedsrichterteam unter der Leitung des erfahrenen Unparteiischen und Premier-League-Stars Anthony Taylor übertragen. Wir hoffen, dass die englische Schiedsrichterleistung für ein hochklassiges und faires Spiel sorgt.

In der folgenden speziellen Sport-Vorschautabelle können Sie sich mit den wichtigsten Details dieses historischen Spiels, den Gruppengegnern und der Spielzeit vertraut machen:

Erster historischer Schritt Übertragung und Zeit Zusammensetzung der Gruppe K Wichtigste Details zur WM 2026 • Gegner: Kolumbianische Nationalmannschaft

• Stadion: Azteca (Mexiko)

• Hauptschiedsrichter: Anthony Taylor • Datum: 18. Juni (Donnerstag)

• Taschkent-Zeit: Um 07:00 Uhr

• Fernsehsender: Zo‘r TV • Usbekistan

• Kolumbien

• Portugal

• DR Kongo • Dauer: 11. Juni – 19. Juli

• Gastgeber: USA, Kanada, Mexiko

• Titelverteidiger: Argentinien

Verpassen Sie nicht die Morgenübertragung — wir wünschen unserer Nationalmannschaft viel Glück!

Es ist erwähnenswert, dass die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 vom 11. Juni bis zum 19. Juli dieses Jahres auf den Plätzen dreier großer nordamerikanischer Länder stattfinden: USA, Kanada und Mexiko. Der aktuelle Titelträger und Sieger der Weltmeisterschaft ist die argentinische Nationalmannschaft unter der Führung von Lionel Messi. In unserer Gruppe konkurrieren unsere Vertreter nicht nur mit Kolumbien, sondern auch mit dem europäischen Giganten Portugal und dem hartnäckigen Team der DR Kongo.

Daher ist jeder Punkt und jedes Tor im ersten Spiel auf dem Weg zum Weiterkommen Gold wert. Das historische Duell beginnt morgen nach Taschkenter Zeit um am frühen Morgen des 18. Juni, um 07:00 Uhr Die Fans unseres Landes können dieses spannende, hitzige Spiel live (mit englischem und lokalem Kommentar) auf dem Sender Zo‘r TV verfolgen.

Die hoffnungsvollen Wünsche der Zamin-Sportanalysten: Wir wünschen unserer Nationalmannschaft einen gesegneten und siegreichen ersten Schritt bei der Weltmeisterschaft. Mögen die Gebete und die Unterstützung von Millionen unserer Landsleute, die ihren Morgenschlaf opfern, um sich vor dem Fernseher zu versammeln, unseren Jungs zusätzliche Kraft geben. Vorwärts Usbekistan, möge der Sieg mit euch sein!

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