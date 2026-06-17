Wie Harry Kane nach anfänglichen Schwierigkeiten in Deutschland stärker zurückkam

England-Kapitän Harry Kane geht in der besten körperlichen und mentalen Verfassung seiner Karriere in die Weltmeisterschaft 2026. Obwohl sein Wechsel in die deutsche Liga zunächst mit einer titellosen Saison begann und viel Kritik auslöste, betonen Experten, dass genau diese Übergangsphase dem Stürmer half, ein neues Niveau zu erreichen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Bayern-Chefcoach Vincent Kompany wies Zweifel an seinem Starstürmer zurück und erklärte, dass seine körperliche Verfassung hervorragend sei. Zuvor gab es oft Gespräche darüber, dass Kane gegen Ende der Saison ermüdete, doch das neue Umfeld im Münchener Verein hat dieses Problem behoben. Laut Kompany befindet sich der Spieler derzeit auf dem Zenit, an dem er sein sollte.

Der unerwartete Vorteil einer titellosen Saison

Laut Daily Mail wurde die Tatsache, dass Kane in seinem ersten Jahr in München keinen Titel gewann, zu einer zusätzlichen Motivationsquelle. Diese Situation wird mit Pep Guardiolas Debütseason bei Manchester City verglichen, in der er ebenfalls titellos blieb. Genau dieser Misserfolg steigerte den Hunger des Stürmers auf den Sieg und machte ihn entschlossener.

Danach gewann Harry Kane mit Bayern zweimal die Bundesliga und den DFB-Pokal und befreite sich so vom Stempel des "titellosen Spielers". Der Spieler selbst gab zu, dass die Titel sein Ansehen nicht nur nach außen, sondern auch in den Augen seiner Teamkollegen gesteigert haben. Nun kehrt er als wahrer Gewinner in die Nationalmannschaft zurück.

Bundesliga-Spielplan und körperlicher Vorteil

Die Abkehr vom gnadenlosen Spielplan der English Premier League wirkte sich positiv auf Kanes körperliche Verfassung aus. Die geringere Anzahl an Teams in Deutschland (18) und die Winterpause ermöglichten es ihm, neue Kräfte zu sammeln. BILD-Journalist Christian Falk betonte, dass Kane sich nach der Winterpause deutlich frischer fühle, was ein großer Vorteil für die englische Nationalmannschaft sei.

Auch die Statistiken bestätigen die Form des Stürmers: In der Saison 2025-26 gelang es ihm, für Bayern in allen Wettbewerben insgesamt 61 Tore zu erzielen. Dieses Ergebnis zeigt, dass keine Auswirkungen seiner schweren Zeit bei der Euro 2024 mehr spürbar sind. Kane scherzte gegenüber deutschen Journalisten sogar, dass der nächste Titel für England und nicht für Deutschland sein werde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Harry Kane vor der Weltmeisterschaft nicht nur körperlich, sondern auch mental seinen Höhepunkt erreicht hat. Die Fans der englischen Nationalmannschaft können diesmal einen völlig anderen Kapitän erwarten – einen, der hungrig auf Titel und voller Kraft ist.