Im spanischen Fußball spitzt sich ein neuer Transferstreit zu. Der FC Barcelona stieß bei dem Versuch, den argentinischen Stürmer Julian Alvarez zu verpflichten, auf ernsthaften Widerstand. Laut Goal.com reagierte Atletico-Madrid-Präsident Enrique Cerezo scharf auf das Interesse der Katalanen und erklärte, dass er beim Preis des Spielers keine Zugeständnisse machen werde. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick sieht in dem argentinischen Angreifer einen würdigen Nachfolger für den Torschützenkönig Robert Lewandowski. Die Führung des Madrider Clubs hat jedoch ihre Position bekräftigt, den Star nicht zu verkaufen, und die Türen für Verhandlungen nahezu geschlossen. Diese Situation belastet das Verhältnis zwischen den beiden Giganten weiter.

Die 500-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel

Während die Barcelona-Führung ein attraktives Angebot über 135 Millionen Euro plus Boni für Julian Alvarez vorbereitet, gab Enrique Cerezo den Druck an den katalanischen Club zurück. Der Präsident betonte, dass jede Partei, die den Spieler verpflichten möchte, die in seinem Vertrag festgelegte Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro vollständig bezahlen muss.

"Julian ist ein Spieler von Atletico Madrid. Wer ihn kaufen will, soll in die Vertragsklausel schauen. Bei Interesse zahlen sie diesen Betrag und holen ihn, ansonsten nicht. Es scheint das Hauptthema dieses Sommertransferfensters zu werden, aber die Situation wird sich nicht ändern", betonte Cerezo in einem Interview mit El Desmarque.

Der "Informationskrieg" zwischen den Clubs

Die Situation rund um den Transfer hat sich nicht nur finanziell, sondern auch moralisch zugespitzt. Atletico Madrid verspottete kürzlich die Rivalen mit Parodie-Videos, in denen die Barcelona-Stars Lamine Yamal und Pedri vorkommen. Die Madrider werfen dem katalanischen Club vor, eine "Propagandamaschine" und gezielt verbreitete Falschmeldungen zu nutzen, um den Marktwert von Julian Alvarez zu drücken.

In einer offiziellen Erklärung rief der Club die Fans dazu auf, keiner Nachricht im Zusammenhang mit Barcelona zu glauben. Diese offene Feindseligkeit deutet darauf hin, dass jegliche zukünftigen offiziellen Verhandlungen zwischen den Clubs in einer toxischen Atmosphäre stattfinden werden.

Interessanterweise ist nicht nur Barcelona im Kampf um Julian Alvarez im Spiel. Berichten zufolge hat auch Real Madrid ein riesiges Angebot über 150 Millionen Euro abgegeben, doch Atletico lehnte auch seinem Erzrivalen ab. Es heißt, dass Alvarez ein Hauptziel für Florentino Perez' neues "Galactico"-Projekt war.

Bisher hofft Barcelona trotz finanzieller Schwierigkeiten, Atletico mit einem Angebot von 135 Millionen Euro zu überzeugen. Die strikte Haltung des Madrider Clubs und die Forderung von 500 Millionen Euro lassen die Wahrscheinlichkeit dieses Transfers jedoch gegen Null sinken.