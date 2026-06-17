Die Beziehungen zwischen zwei Giganten des spanischen Fußballs — Barcelona und Real Madrid — haben sich von einer diplomatischen Ebene zu einer Phase des rechtlichen Konflikts entwickelt. Der katalanische Club hat offiziell gefordert, dass die nationalen Fußballbehörden drastische Maßnahmen gegen den Präsidenten von Real Madrid, Florentino Perez, ergreifen. Dies geht aus einer Mitteilung des Pressedienstes des Vereins hervor, wie Goal.com berichtet. Goal.com berichtet darüber.

Der Vizepräsident von Barcelona, Rafael Yuste, sandte offizielle Schreiben an den Präsidenten von La Liga, Javier Tebas, den Leiter des Königlichen Spanischen Fußballverbandes (RFEF), Rafael Louzan, sowie den Präsidenten des technischen Komitees der Schiedsrichter (CTA), Francisco Soto. Darin werden die jüngsten Äußerungen von Florentino Perez als schwerer Angriff auf das Ansehen des spanischen Fußballs und die Unabhängigkeit der Schiedsrichtergemeinschaft gewertet.

Perez' Anschuldigungen und der Negreira-Fall

Auslöser des Konflikts waren sensationelle Interviews, die Florentino Perez am 12. und 13. Mai gab. Der Madrider Chef betonte, dass die Beziehungen zu Barcelona vollständig abgebrochen seien, und begründete dies mit einer "systemischen Korruption". Konkret brachte Perez den langjährigen "Negreira-Fall" wieder auf die Tagesordnung — den Streit über Zahlungen der Katalanen an einen ehemaligen Beamten des Schiedsrichterausschusses.

Die Führung von Barcelona bezeichnet diese Anschuldigungen als völlig haltlos und falsch. Nach Ansicht des Vereins schädigen solche Aussagen nicht nur das Ansehen der "Blaugrana", sondern wecken auch Zweifel an der Transparenz des gesamten professionellen Fußballsystems. Daher bitten die Vereinsverantwortlichen die Regulierungsbehörden um eine rechtliche Bewertung der Situation und koordinierte Maßnahmen.

Ein Versuch, sportliches Versagen zu kaschieren?

Neben dem Versenden der Briefe kritisierte Rafael Yuste die Handlungen von Florentino Perez scharf. Seiner Meinung nach stecke hinter der aggressiven Rhetorik des Real-Madrid-Präsidenten der Wunsch, das Versagen des Clubs in der nationalen Liga der letzten zwei Jahre zu vertuschen. Yuste bezeichnete diese Versuche als ein "erbärmliches und lügenhaftes Manöver".

"Die Worte von Florentino Perez kamen mir sehr seltsam vor. Dies ist ein weiterer Versuch, das sportliche Pech der letzten zwei Jahre zu beschönigen. Solche Methoden werden ihn zu keinem Ergebnis führen", sagt der Vizepräsident von Barcelona.

Derzeit wartet die spanische Fußballöffentlichkeit darauf, wie La Liga und der Verband auf diesen Appell reagieren werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich dieser Konflikt zwischen den El-Clasico-Rivalen nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den Gerichtssälen fortsetzen wird. Dieser Prozess, der auch für Fußballfans in Usbekistan von Interesse ist, könnte das Ansehen der spanischen Meisterschaft in der kommenden Saison beeinflussen.