Dani Ceballos löst Vertrag bei Real Madrid auf: Mittelfeldspieler kehrt in die Heimat zurück

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Dani Ceballos löst Vertrag bei Real Madrid auf: Mittelfeldspieler kehrt in die Heimat zurück

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid, Dani Ceballos, steht kurz vor seinem Abschied vom Team. Die Parteien haben beschlossen, den aktuellen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen. Diese Entscheidung ermöglicht es dem 29-jährigen Fußballer, sich als Free Agent einem neuen Team anzuschließen. Laut Goal.com hat der Spieler zudem zugestimmt, auf sein Gehalt für das letzte Jahr beim Madrider Club zu verzichten. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt.

Dani Ceballos wechselte 2017 von Real Betis zum "Königlichen Club". In dieser Zeit kam er in 215 Spielen für die Madrider zum Einsatz und erzielte 7 Tore. Obwohl er es nicht schaffte, ein Stammspieler zu werden, gewann er mit dem Team 15 prestigeträchtige Titel, darunter drei Champions-League-Siege und zwei La-Liga-Titel.

Ajax abgelehnt, Ziel — Sevilla

Der niederländische Club Ajax zeigte ernsthaftes Interesse an den Diensten des Spielers. Die Amsterdamer unternahmen alle Anstrengungen, um den erfahrenen Spielmacher zu verpflichten, doch Ceballos zog es vor, seine Karriere in Spanien fortzusetzen. Sein Hauptziel ist die Rückkehr zu seinem Herzensverein Real Betis.

Die Führung von Real Betis erwartet die offizielle Auflösung des Vertrages des Spielers mit Madrid. Für Dani Ceballos, ein Produkt der Jugendakademie des Sevilla-Clubs, wird dieser Transfer eine Heimkehr sein. Er machte seine ersten professionellen Schritte in diesem Team und bestritt 105 Spiele, bevor er nach Madrid wechselte.

Der Hauptgrund für Ceballos' Abschied von Madrid war die mangelnde Spielpraxis. In der letzten Saison kam er in allen Wettbewerben insgesamt in 23 Spielen zum Einsatz und stand nur 826 Minuten auf dem Platz. Diese Situation wurde für ein Mitglied der spanischen Nationalmannschaft als unbefriedigend eingestuft. Auch seine zweijährige Leihe zum Londoner Verein Arsenal spielte eine wichtige Rolle in seiner Karriere, wo er den FA Cup gewann.

Es wird erwartet, dass Real Betis den Transfer von Dani Ceballos in den nächsten Tagen offiziell bekannt gibt. Diese Vereinbarung wird zweifellos eine große Verstärkung für den andalusischen Club sein, da das Team anstrebt, in europäischen Wettbewerben und in der nationalen Liga um die oberen Plätze zu kämpfen. Ceballos hingegen wird die Chance haben, in einer vertrauten Umgebung seine beste sportliche Form wiederzufinden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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