US-Nationalmannschaft bereitet sich auf die Weltmeisterschaft vor: Christian Pulisics Zustand und Messis Meisterschaft

Die US-Nationalmannschaft setzt ihre Vorbereitungen vor dem wichtigen Spiel gegen Australien fort. Derzeit stehen der körperliche Zustand des Hauptstars Christian Pulisic und seine Einsatzfähigkeit im Mittelpunkt des Interesses von Experten und Fans. Laut Goal.com befindet sich der Spieler derzeit im Prozess der Genesung von einer Verletzung. Goal.com berichtet .

Während des Trainings in Irvine, Kalifornien, trafen sich die Teammitglieder Brenden Aaronson und Antonee Robinson mit Journalisten, um über die interne Stimmung in der Mannschaft zu sprechen. Sie betonten, dass Pulisic hart an sich arbeitet, aber noch nicht am vollständigen Mannschaftstraining teilgenommen hat. Der Stürmer verbrachte die letzten Tage in einem individuellen Programm.

Pulisics Verletzung und Teamgeist

Laut Antonee Robinson geht die Mannschaft vorsichtig mit der Gesundheit von Christian Pulisic um. „Ich weiß nicht genau, wie ernst seine Verletzung ist, aber er macht von Tag zu Tag Fortschritte. Wir haben noch ein paar Tage. Selbst wenn er nicht bereit für das Spiel gegen Australien ist, haben wir genügend Qualitätsspieler auf der Bank, die seinen Platz einnehmen können“, betonte der Verteidiger.

Für die US-Nationalmannschaft ist Pulisic nicht nur eine zentrale Kraft in der Offensive, sondern auch ein Anführer des Teams. Zuvor hatte Tim Weah ihn als einen der fünf besten Flügelspieler der Welt bezeichnet. Daher prüft der Trainerstab auch die Option, den Spieler für die späteren Phasen des Turniers zu schonen. Angesichts der Dauer des Turniers ist jeder Spieler von großer Bedeutung.

Respekt vor Messis Meisterschaft

Während sie sich auf ihre eigenen Spiele vorbereiten, verfolgen die US-Fußballer auch die nächsten brillanten Leistungen des Weltstars Lionel Messi . In den Trainingspausen verbargen die Amerikaner ihr Staunen über die Aktionen der argentinischen Legende auf dem Platz nicht. Dies bereichert das allgemeine Fußballklima innerhalb der Mannschaft zusätzlich.

Derzeit konzentriert sich die US-Nationalmannschaft voll und ganz auf die Begegnung gegen Australien. Es wurde festgestellt, dass der Wettbewerb innerhalb des Kaders stark ist und jeder Spieler auf seine Chance wartet. Die Rückkehr von Pulisic wird die Offensivkraft des Teams voraussichtlich erheblich steigern.

Zur Erinnerung: Die US-Nationalmannschaft verfolgt bei dieser Weltmeisterschaft hohe Ziele und plant, die Gruppenphase erfolgreich zu überstehen und in der K.-o.-Runde weit zu kommen. Verfolgen Sie die Neuigkeiten über die nächsten Spiele des Teams und den Zustand der Spieler auf unserer Website.