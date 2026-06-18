Thomas Partey verlässt Villarreal: Zukunft des ghanaischen Mittelfeldspielers ungewiss

Der ehemalige defensive Mittelfeldspieler von Arsenal, Thomas Partey, wird diesen Sommer vereinslos. Der spanische Club Villarreal hat beschlossen, die Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung nicht zu nutzen. Es wird erwartet, dass diese Entscheidung nicht nur seine Zeit beim Verein, sondern auch seine professionelle Zukunft ernsthaft beeinflussen wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Berichten von The Athletic und Sport gab die Führung von Villarreal Partey, der sich von Arsenal getrennt hatte, im Sommer 2025 eine Chance. Damals unterzeichneten die Parteien eine Einjahresvereinbarung, die eine Klausel zur Verlängerung der Zusammenarbeit um weitere 12 Monate enthielt. Der spanische Club entschied sich jedoch dagegen, diese Klausel zu aktivieren, sodass der Mittelfeldspieler Ende Juni offiziell arbeitslos sein wird.

Sportliche Ergebnisse und Atmosphäre in der Kabine

In der vergangenen Saison kam Thomas Partey in allen Wettbewerben in 32 Spielen für Villarreal zum Einsatz und trug dazu bei, dass das Team in La Liga einen Platz unter den ersten drei belegte. Dennoch verlief die Situation innerhalb des Clubs nicht reibungslos. Berichten zufolge äußerten einige Teammitglieder Bedenken, mit dem Spieler aufgrund seines Privatlebens und der ihn umgebenden Kontroversen gemeinsam aufzulaufen.

Villarreal-Präsident Fernando Roig hatte den Spieler zunächst verteidigt und betont, dass die Unschuldsvermutung ein wichtiger Wert für den Verein sei. Doch rechtliche Probleme und der Druck innerhalb der Mannschaft scheinen die endgültige Entscheidung des Clubs beeinflusst zu haben. Die Vereinsführung bereitet sich nun darauf vor, ein neues Projekt ohne Partey zu gestalten.

Rechtliche Probleme und internationale Hürden

Goal.com schreibt, dass Thomas Partey derzeit in Großbritannien auf einen Prozess wegen sehr schwerer Vorwürfe wartet. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen mehrerer Gewaltvorfälle eingeleitet. Obwohl der Spieler alle Vorwürfe bestreitet und seine Unschuld betont, sind die Hauptverhandlungen für Juni 2027 angesetzt. Dies zwingt viele europäische Vereine dazu, von einem Vertrag mit ihm abzusehen.

Diese Situation wirkt sich auch negativ auf den Einsatz des Spielers in der ghanaischen Nationalmannschaft aus. Trotz seiner Rolle als Vizekapitän verpasst er wichtige Spiele der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Insbesondere aufgrund eines abgelehnten Einreisevisums für Kanada kann er seine Teamkollegen im Spiel gegen Panama nicht unterstützen.

Unter den derzeitigen Umständen wird es für den 31-jährigen Thomas Partey nicht einfach sein, ein neues Team zu finden. Top-Clubs sind mehr über das Reputationsrisiko im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren besorgt als über seine sportliche Form. Die kommenden Monate werden für den ghanaischen Fußballer eine entscheidende Zeit sein, nicht nur sportlich, sondern auch für sein Privatleben und seine Freiheit.