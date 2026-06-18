Die ersten Tage der Weltmeisterschaft 2026 brachten neben unerwarteten Ergebnissen auch hitzige Debatten um die Weltstars. Im Spiel der Gruppe K zwischen Portugal und DR Kongo (1:1) ließ der europäische Gigant überraschend den Sieg liegen. Während dieses Ergebnis in der Fußballwelt für Aufsehen sorgte, gerieten die Aktionen des legendären Stürmers Cristiano Ronaldo in das Visier von Presse und Fans.

Der 41-jährige Kapitän, der als erster Spieler der Fußballgeschichte in sechs Weltmeisterschaften auflief, startete in der Grundformation und war bis zum Schlusspfiff im Einsatz. Doch diesmal konnte der berühmte Torjäger sein Team nicht nach vorne führen und wurde von zahlreichen renommierten Sportpublikationen und Analysten aufgrund seines glanzlosen Spiels zum „schlechtesten Spieler“ der Partie ernannt.

Roberto Martinez: „Wir beurteilen Cristiano nicht nach seinem Alter“

In der Pressekonferenz nach dem Spiel stellten Journalisten dem portugiesischen Nationaltrainer Roberto Martinez heikle Fragen zum körperlichen Zustand von Ronaldo und dazu, wie viel Vertrauen ihm in den kommenden Spielen entgegengebracht wird. Der erfahrene Coach unterstützte seinen Kapitän voll und ganz:

— Cristiano war heute 90 Minuten lang voll im Einsatz. Wir haben genug Zeit zur Regeneration — unser nächstes Spiel findet nicht in drei, sondern erst in sechs Tagen statt. Daher ändern sich unser allgemeiner taktischer Ansatz und unsere Pläne nicht. In dieser Phase ist es für uns die wichtigste Priorität, die körperliche Verfassung aller Spieler auf dem Peak zu halten. Wir beurteilen Ronaldo nicht nach dem Alter in seinem Pass; für uns sind sein Gesamteinfluss auf dem Platz und in der Kabine sowie seine Fähigkeit, das Team zu inspirieren, die Hauptkriterien, betonte Martinez.

Über den folgenden offiziellen Sportkalender und Kommentar können Sie sich über die nächsten Pläne der portugiesischen Nationalmannschaft und die Details des historischen Spiels gegen die Nationalmannschaft von Usbekistan informieren:

Status des kommenden Spiels Anstoßzeit Portugals Ziel Situation für die usbekische Nationalmannschaft • Spiel: Portugal – Usbekistan

• Turnier: WM 2026, Gruppe K, 2. Spieltag

• Datum: 23. Juni (Dienstag) • Taschkent Zeit: 20:00



• Die beste Zeit für die Fans! • Wiedergutmachung für den Misserfolg im ersten Spiel.

• Ronaldos Antwort auf die Kritik. • Die wichtigste Chance für den Gruppenausstieg.

• Die Aufgabe, Ronaldo und sein Team zu stoppen.

Die nächste Herausforderung — gegen die usbekische Nationalmannschaft!

Aus dieser Erklärung geht hervor, dass der portugiesische Trainer Fabio Cannavaro plant, Cristiano Ronaldo auch im Spiel gegen die Schützlinge von Fabio Cannavaro in der Startelf zu sehen. Für unsere Vertreter, die im ersten Spiel eine schmerzhafte Niederlage gegen Kolumbien hinnehmen mussten, wird dieses Spiel zu einem Überlebenskampf um das Gruppenfortkommen. Es ist natürlich, dass die „europäischen Löwen“, die im ersten Spiel verletzt wurden, versuchen werden, ihren Frust an uns auszulassen, doch die DR Kongo hat praktisch gezeigt, dass man sie stoppen kann.

Das historische und spannende Spiel, auf das Millionen unserer Landsleute sehnsüchtig warten, Portugal — Usbekistan, findet in diesem Jahr am 23. Juni statt. Die erfreuliche Nachricht für Fußballfans ist, dass der Start dieses Super-Clashs für 20:00 Uhr Taschkent Zeit angesetzt ist.

Abschlussbemerkung der Zamin-Sportkommentatoren: Dass Ronaldo in der Kritik steht und Portugal im ersten Spiel Punkte verloren hat, macht sie im zweiten Spiel zu einem noch gefährlicheren Gegner. Doch die Schützlinge von Fabio Cannavaro und unser Verteidiger Abduqodir Husanov sind in der Lage, die 41-jährige Legende komplett zu neutralisieren. Am Abend des 23. Juni wird ganz Usbekistan vor den Bildschirmen kleben. Wir wünschen unseren Jungs große Erfolge in diesem historischen Spiel!

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