Kolumbianische Fans unterstützen weinenden usbekischen Jungen

Das Spiel zwischen Usbekistan und Kolumbien bei der FIFA-Weltmeisterschaft blieb nicht nur durch den Kampf auf dem Platz, sondern auch durch bewegende Fan-Momente in Erinnerung.

Kameras hielten fest, wie ein junger usbekischer Fan auf der Tribüne weinte, nachdem Kolumbien ein Tor erzielt hatte.

Daraufhin begannen kolumbianische Fans, „Usbekistan, Usbekistan“ zu rufen, um den Jungen zu unterstützen.

Diese Situation schuf eine herzliche Atmosphäre unter den Zuschauern im Stadion und wurde in den sozialen Medien weit verbreitet.

Fans bewerten dieses Ereignis als einen der emotionalsten und denkwürdigsten Momente der Weltmeisterschaft.

Dieses Spiel markierte das erste Mal, dass die usbekische Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaft teilnahm.