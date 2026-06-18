Kolumbianische Fans unterstützen weinenden usbekischen Jungen

·4·Sport
Kolumbianische Fans unterstützen weinenden usbekischen Jungen

Das Spiel zwischen Usbekistan und Kolumbien bei der FIFA-Weltmeisterschaft blieb nicht nur durch den Kampf auf dem Platz, sondern auch durch bewegende Fan-Momente in Erinnerung.

Kameras hielten fest, wie ein junger usbekischer Fan auf der Tribüne weinte, nachdem Kolumbien ein Tor erzielt hatte.

Daraufhin begannen kolumbianische Fans, „Usbekistan, Usbekistan“ zu rufen, um den Jungen zu unterstützen.

Diese Situation schuf eine herzliche Atmosphäre unter den Zuschauern im Stadion und wurde in den sozialen Medien weit verbreitet.

Fans bewerten dieses Ereignis als einen der emotionalsten und denkwürdigsten Momente der Weltmeisterschaft.

Dieses Spiel markierte das erste Mal, dass die usbekische Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaft teilnahm.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ausländische Medien benennen die Kolumbianer, die für die Niederlage Usbekistans verantwortlich sindAusländische Medien benennen die Kolumbianer, die für die Niederlage Usbekistans verantwortlich sindHeute, 06:27Kolumbianische Fans trösten weinenden usbekischen Jungen (Video)Kolumbianische Fans trösten weinenden usbekischen Jungen (Video)Heute, 06:10Usbekistan unterliegt im WM-Debütspieli (video)Usbekistan unterliegt im WM-Debütspieli (video)Heute, 06:06Cannavaro: Ich bin stolz auf meine Spieler, jetzt arbeiten wir an den FehlernCannavaro: Ich bin stolz auf meine Spieler, jetzt arbeiten wir an den FehlernHeute, 05:45Nestor Lorenzo lobt die Nationalmannschaft von UsbekistanNestor Lorenzo lobt die Nationalmannschaft von UsbekistanHeute, 05:37Abbosbek Fayzullayev erzielt historischen Treffer für Usbekistan (Video)Abbosbek Fayzullayev erzielt historischen Treffer für Usbekistan (Video)Heute, 05:33
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf