Die Gruppenspiele der Weltmeisterschaft 2026 auf den Feldern Nordamerikas erreichen ihren Höhepunkt. Im ersten Spiel der Gruppe K bestritt die Nationalmannschaft von Usbekistan ihr erstes Mundial-Spiel der Geschichte. Leider begann das Debüt von Fabio Cannavaros Schülern unglücklich — unsere Vertreter gegen die kolumbianische Nationalmannschaft 1:3 verpassten die Chance. Vor ihnen wartet eine weitere ernsthafte Prüfung für die „Weißen Wölfe“. Die frustrierte portugiesische Nationalmannschaft unter Cristiano Ronaldo, die in der ersten Runde gegen DR Kongo nicht gewinnen konnte und hungrig auf einen Sieg ist, wird gegen unsere Vertreter antreten.

Tatsächlich, wenn man bedenkt, dass die kolumbianische Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrangliste genau 37 Plätze über Usbekistan steht, mag dieses Ergebnis für die Fußballwelt erwartet erscheinen. Die renommierte Publikation „Euro-Futbol“ analysierte das Spiel jedoch detailliert und legte offen, inwieweit individuelle Fehler der Spieler zur Niederlage unserer Nationalmannschaft beigetragen haben. Die Experten der Publikation bewerteten unsere Vertreter auf einer 10-Punkte-Skala, wobei die Startbewertung auf 6,0 festgelegt wurde.

In der folgenden analytischen Sporttabelle finden Sie detaillierte Informationen über die drei am niedrigsten bewerteten Verteidiger und Torhüter im Spiel gegen Kolumbien sowie deren Fehler:

Name des Spielers Bewertung (10) Haupttaktische Fehler im Spiel Unterschied zwischen Top-Ligen und Niveaus • Rustam Ashurmatov 3,0 Punkte • Viele Passfehler beim Spielaufbau von der Abwehrkette.

• Konnte die Situation, die zu Munoz' Tor führte, nicht lesen. • Die Erfahrung aus den Ligen von Usbekistan, Korea, Russland und Iran erwies sich gegenüber dem Niveau der englischen Premier League als unzureichend. • Otkir Yusupov 3,0 Punkte • Beim ersten Tor flog der Ball über sein Ohr hinweg.

• Konnte beim Schuss von Dias zum zweiten Tor die Hand nicht fest genug halten. • Agierte bei Ausgängen unsicher.

• Verschenkte den Ball in einigen Episoden an den Gegner. • Abduqodir Husanov 3,0 Punkte • Luis Diaz übertölpelte ihn auf dem Flügel mehrmals mit Leichtigkeit.

• Entging nur knapp der Roten Karte nach zwei groben Fouls. • Trotz seines Einsatzes in England (Manchester City) war seine Unerfahrenheit in großen internationalen Spielen spürbar.

Ursachen der Niederlage: Ein deutlicher Unterschied zwischen Niveau und Klasse

Den Analysen zufolge beging unser erfahrener Verteidiger Rustam Ashurmatov (3,0) beim Übergang von der Defensive zum Angriff sehr viele einfache Fehler. Besonders in der Situation, in der Daniel Munoz den ersten Treffer erzielte, erwartete er nicht, dass der Gegner in den Strafraum stürmt und mit einem Sprungschuss abschließt. Die Experten der Publikation betonen, dass hier das Niveau der Ligen, in denen die Spieler täglich spielen, den Ausschlag gab. Während Ashurmatov in den Ligen von Usbekistan, Korea, Russland und Iran gereift ist, gelten Munoz und Diaz, die gegen ihn spielten, als Topstars englischer und deutscher Clubs.

Unser Torhüter Otkir Yusupov (3,0) konnte heute ebenfalls nicht sein eigentliches Niveau abrufen. Während er beim ersten Tor die Mannschaft nicht retten konnte, lag der Großteil des Fehlers beim zweiten Tor durch Luis Diaz bei ihm — er berührte den Ball beim Schuss, aber die mangelnde Festigkeit seiner Hand war entscheidend. Zudem gab er den Ball bei mehreren Ausgängen an den Gegner ab.

Für unseren jungen Star aus der englischen Premier League Abduqodir Husanov (3,0) war dieses Spiel ebenfalls eine echte Prüfung. Es wurde deutlich, dass ihm die Erfahrung fehlt, um unter dem enormen Druck der internationalen Bühne zu spielen. Luis Diaz brachte Abduqodir auf dem Flügel häufig in Bedrängnis und erzielte in der 65. Minute das Siegtor unter seiner Deckung. Obwohl Husanov in der ersten Halbzeit eine Gelbe Karte erhielt, verschonte ihn der Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit trotz eines ähnlichen Fouls und ließ ihn auf dem Platz.

Abschließende Anmerkung der Zamin-Sportkommentatoren: Solche schweren Fehler und niedrigen Bewertungen im ersten Spiel der Weltmeisterschaft sollten für unsere Spieler keine Beleidigung, sondern eine große Lehre sein. Unsere Jungs haben praktisch erlebt, dass Gegner auf höchstem Niveau selbst kleinste Fehler nicht verzeihen. Wir glauben, dass Fabio Cannavaro diese Mängel schnell beheben wird und uns im historischen Spiel gegen Portugal am 23. Juni ein perfektes und siegreiches Spiel präsentiert, das unsere Fans vermisst haben. Vorwärts, Usbekistan!

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