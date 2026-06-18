Portugals Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 begann mit einem unerwarteten Rückschlag. Die Portugiesen, die als einer der klaren Favoriten des Turniers galten, spielten in ihrem Debütspiel ein 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo. Doch mehr als das Ergebnis selbst sorgen die Entscheidungen von Cheftrainer Roberto Martinez und die Situation um Cristiano Ronaldo für hitzige Diskussionen. Goal.com berichtet .

Während des Spiels zeigte der 41-jährige Stürmer Cristiano Ronaldo, dass er weit von seiner besten sportlichen Form entfernt ist. Dennoch wagte es Roberto Martinez nicht, seinen Kapitän bis zum Ende des Spiels auszuwechseln. Laut Goal.com werfen Fußballexperten und ehemalige Spieler dem Trainer vor, die Teaminteressen zu opfern, um die Beziehung zum Starspieler nicht zu gefährden.

Expertenmeinung: Versagt der Trainer in seiner Aufgabe?

Tony Cascarino, ehemaliges Mitglied der irischen Nationalmannschaft, kritisierte Martinez' Vorgehen auf talkSPORT scharf. Seiner Meinung nach kann Ronaldo in seinem derzeitigen Zustand dem Team keinen Nutzen bringen. "Ich versuche, so höflich wie möglich zu sein, aber Cristiano konnte heute auf dem Platz nichts ausrichten. Er hat weder die Geschwindigkeit noch die Energie, um um den Ball zu kämpfen. Ich kann nicht glauben, dass Martinez ihn nicht ausgewechselt hat. Die Aufgabe des Trainers ist es, Entscheidungen zu treffen, die das Team zum Sieg führen, und nicht, mit Ronaldo befreundet zu bleiben", betonte Cascarino.

Auch die französische Fußballlegende Thierry Henry wies auf Ronaldos taktische Disziplin hin. Laut Henry schadet das Streben des Stürmers nach persönlichen Rekorden dem Mannschaftsspiel. Insbesondere eine Situation in der zweiten Halbzeit, in der Cristiano Ronaldo durch eine unpassende Bewegung Bruno Fernandes an einem Tor hinderte, wurde von Experten hervorgehoben. "Leute, ihr müsst verstehen: Das Team muss treffen, nicht ihr", fügte der ehemalige Arsenal-Star hinzu.

Auch die Statistiken bestätigen, dass Ronaldos Leistung nicht überzeugte. Im Spiel in Houston gelang ihm kein einziger Torschuss. Damit verlängert sich seine torlose Serie bei großen Turnieren auf 10 Spiele. Obwohl er zusammen mit Lionel Messi als erster Fußballer in die Geschichte einging, der an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen hat, wurde dieser Erfolg von der Unfähigkeit Portugals überschattet, einen FIFA-Ranglisten-unterlegenen Gegner zu besiegen.

Ronaldo und die Zukunft des Teams

Nach dem Spiel antwortete Cristiano Ronaldo in einem Gespräch mit Journalisten auf eine eigentümliche Weise. Er sagte, dass es im Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft keine Mängel gab und dies Teil des Fußballs sei. "Was hat gefehlt? Nichts. Das ist Fußball – wir hätten gewinnen oder verlieren können", sagte der Kapitän. Doch seine Worte überzeugten weder Fans noch Analysten.

Die nächsten Spiele sind für die portugiesische Nationalmannschaft von entscheidender Bedeutung. Roberto Martinez steht nun vor einer schweren Wahl: Entweder er bleibt seinen taktischen Ansichten treu und erneuert den Kader, oder er geht weiterhin das Risiko ein und verlässt sich auf Ronaldos Prestige. Auch für usbekische Fußballfans ist diese Situation interessant, da jeder Schritt Ronaldos in unserem Land mit großem Interesse verfolgt wird.