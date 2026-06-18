Im Rahmen der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bestritt die usbekische Nationalmannschaft das erste Spiel ihrer Geschichte. In diesem historischen Aufeinandertreffen gegen den starken südamerikanischen Vertreter Kolumbien unterlagen die „Weißen Wölfe“ mit 1:3. Nach dem Spiel analysierten renommierte Statistikportale die Leistungen aller Spieler auf dem Platz und vergaben offizielle Bewertungen.

Den Daten zufolge lag die durchschnittliche Gesamtbewertung der usbekischen Nationalmannschaft bei 6,41 Punkten, während die von Kolumbien 6,81 betrug.

Abbosbek Fayzullayev — der beste Spieler unserer Mannschaft!

Trotz der Niederlage erhielt unser junger Star Abbosbek Fayzullayev, der durch sein glänzendes Spiel und seinen Einsatz auf dem Feld auffiel, die höchste Bewertung in unserer Nationalmannschaft — 7,1 Punkte. Erfreulicherweise war es Fayzullayev, der in der zweiten Halbzeit den gegnerischen Kasten traf, das erste Tor Usbekistans in der Geschichte der Weltmeisterschaften erzielte und seinen Namen in die Geschichtsbücher eintrug.

Leider entfiel der niedrigste Wert auf den Torhüter Otkir Yusupov. Unser Keeper, der während des Spiels nur eine Parade zeigte, wurde von den Statistikportalen mit 5,4 Punkten bewertet.

Basierend auf den Daten folgt hier die vollständige Bewertungstabelle der Spieler der usbekischen Nationalmannschaft:

Spieler (Startelf) Bewertung Kurze taktische Analyse • Abbosbek Fayzullayev 🟢 7,1 Punkte • Bester Spieler der Mannschaft und Schütze des historischen Tores. • Otabek Shukurov 🟡 6,9 Punkte • Unser fleißigster und aktivster Vertreter im Zentrum des Spielfelds. • Abdulla Abdullayev 🟡 6,8 Punkte • Zeigte eine relativ stabile Leistung in der Verteidigungslinie. • Rustam Ashurmatov 🟡 6,5 Punkte • Agierte in der Defensive, geriet in einigen Szenen unter gegnerischen Druck. • Oston Orunov 🟡 6,5 Punkte • Versuchte, schnelle Vorstöße über den Flügel zu starten. • Akmal Mozgovoy 🟡 6,5 Punkte • Beteiligte sich am Ballgewinn und an der Kontrolle des Mittelfelds. • Behruz Karimov 🟡 6,4 Punkte • Fungierte als Bindeglied zwischen Verteidigung und Mittelfeld. • Sherzod Nasrullayev 🟡 6,3 Punkte • Kämpfte als Außenverteidiger gegen die schnellen Flügelstürmer des Gegners. • Abduqodir Husanov 🟡 6,2 Punkte • Erhielt eine Gelbe Karte wegen eines Fouls in der Defensive. • Eldor Shomurodov (C) 🟡 6,1 Punkte • Versuchte als Kapitän, die gegnerische Defensive in Bedrängnis zu bringen. • Otkir Yusupov (TW) 🔴 5,4 Punkte • War gegen die Torschüsse machtlos, 1 Parade.

Wer stach in der gegnerischen Mannschaft hervor?

In der kolumbianischen Nationalmannschaft, die in einem 4-3-3-System agierte, war Luis Diaz der absolute Held des Spiels. Für seine Leistungen auf kosmischem Niveau wurde er mit 8,5 Punkten bewertet und zum Man of the Match ernannt. Auch Daniel Munoz, der in der ersten Halbzeit den ersten Treffer erzielte, erhielt eine hohe Bewertung von 7,3 Punkten.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Zahlen und statistische Bewertungen zeigen deutlich, wie hoch das Niveau der Weltmeisterschaft für unsere Vertreter ist. Doch die 7,1 Punkte von Abbosbek Fayzullayev und sein historisches Tor machen uns Hoffnung. Wir glauben, dass unsere Nationalmannschaft aus den Fehlern lernt und in der nächsten Runde gegen Portugal eine noch bessere Statistik und ein besseres Ergebnis erzielen wird. Vorwärts, „Weiße Wölfe“!

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