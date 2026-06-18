Thomas Tuchels Rede inspirierte England: Harry Kane enthüllt Geheimnisse des Sieges

Die englische Nationalmannschaft startete die Weltmeisterschaft 2026 mit einem großen Sieg gegen Kroatien. Nach einer nervösen ersten Halbzeit wandelten sich die "Three Lions" in der zweiten Hälfte und triumphierten schließlich mit 4:2. Kapitän Harry Kane erzählte, wie die Worte von Cheftrainer Thomas Tuchel in der Kabine während der Pause die Spieler beeinflussten. Dies berichtete Goal.com Meldung berichtet.

Die erste Hälfte des Spiels war von extrem harten Kämpfen geprägt. Harry Kane erzielte ein Tor per Elfmeter und ein Kopfballtor nach einer Ecke von Declan Rice und brach damit den Rekord von Gary Lineker als Englands bester Torschütze bei Weltmeisterschaften. Kroatien gelang es jedoch zweimal auszugleichen, sodass die Mannschaften mit einem Unentschieden in die Pause gingen.

Veränderungen in der Kabine

Laut Goal.com agierte England in der zweiten Halbzeit in einem völlig anderen Tempo. Während Jude Bellingham sein Team in Führung brachte, setzte Marcus Rashford, der eingewechselt wurde, den Schlusspunkt unter die Partie. Laut Harry Kane bat Thomas Tuchel die Spieler, den Druck herauszunehmen.

"Der Trainer sagte uns, wir sollen die Ketten abwerfen, ruhig bleiben und einfach spielen. Er sagte: 'Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Zeigt der Welt, wer ihr seid.' Wir sind mit großer Geschwindigkeit in die zweite Halbzeit gestartet, und der Gegner konnte dem nicht standhalten. Das ist das Niveau, das wir in jedem Spiel anstreben", sagt der Bayern-Stürmer.

Kane betonte zudem, dass sie nach der Führung die vollständige Kontrolle über das Spiel übernommen hatten und bei Konterangriffen noch mehr Tore hätten erzielen können. Seiner Meinung nach war es für das Team sehr wichtig, das Turnier mit einem solchen Sieg gegen einen starken Gegner zu beginnen.

Ein weiterer Anführer der Mannschaft, Jude Bellingham, lobte ebenfalls die Atmosphäre, die Thomas Tuchel in der Kabine schuf. Seiner Meinung nach konnte der Trainer die notwendigen Worte ohne Schreien oder übertriebene dramatische Gesten finden. Die Reife des Teams und die Präsenz der führenden Spieler halfen dabei, diese Anweisungen auf dem Platz umzusetzen.

Dieser Sieg bestätigte erneut die Ambitionen der englischen Nationalmannschaft im Turnier. Die neue Ära unter Thomas Tuchel weckt bei den Fans große Hoffnungen, nicht nur in Bezug auf die Ergebnisse, sondern auch hinsichtlich der Spielqualität. England wird versuchen, diese Siegesserie in den nächsten Runden fortzusetzen.