Die Gruppenspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gehen auf der anderen Seite des Ozeans in ihre heiße Phase. Die usbekische Nationalmannschaft, die im Zentrum der Aufmerksamkeit von Millionen unserer Landsleute steht, bestritt ihr erstes Mundial-Spiel in ihrer Geschichte. Die „Weißen Wölfe“ unter der Leitung von Fabio Cannavaro begannen ihr Debütspiel gegen Kolumbien, einen starken Vertreter Südamerikas, und schafften es, ihr Tor fast vierzig Minuten lang würdig zu verteidigen. Selbst nach dem ersten Gegentor zeigten sie Willenskraft und schafften den Ausgleich, doch auf die weiteren zwei Tore des Gegners konnten sie nicht antworten, und das Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage.

Nach diesem Spiel lenkte die renommierte Publikation „Euro-Football“ besondere Aufmerksamkeit darauf, dass vier Spieler in unserer Nationalmannschaft zum Einsatz kamen, die zuvor in der Russischen Premier Liga (RPL) gespielt hatten. Während die Leistung des Verteidigers Rustam Ashurmatov in einem separaten Material analysiert wurde, bewertet dieser Artikel detailliert das Spiel der anderen drei bekannten Legionäre, die den russischen Sportfans bestens bekannt sind. Die Experten setzten die Startbewertung auf 6,0 Punkte und vergaben ihre Noten für die Spieler auf einer 10-Punkte-Skala.

In der folgenden analytischen Sporttabelle können Sie die detaillierten statistischen Ergebnisse und die Expertenfazits der ehemaligen RPL-Stars im Spiel gegen Kolumbien einsehen:

Name des Spielers Bewertung (10) Hauptaktionen und Statistiken im Spiel Taktischer Kommentar der Experten • Oston Orunov 3,0 Punkte • In 45 Minuten nur 8 Ballkontakte.

• Nur 2 präzise Pässe gespielt. • In der ersten Halbzeit völlig vom Spiel isoliert und in der Pause ausgewechselt. • Abbosbek Fayzullaev 4,0 Punkte • Erzielte ein historisches Tor ins leere Tor und erarbeitete Fouls.

• 5 präzise Pässe, 16 Ballverluste verzeichnet. • Viele Ballverluste, mangelnde Aktivität bei der Zuspitzung der Angriffe. • Eldor Shomurodov 4,0 Punkte • Schaffte durch seinen Schuss eine Torchance, verlor den Ball jedoch im Zentrum.

• In den letzten Minuten fehlte die Geschwindigkeit. • War direkt an den Szenen beteiligt, in denen zwei Tore fielen.

Oston Orunov war auf dem Platz kaum präsent

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Spartak Moskau, Oston Orunov, konnte in der ersten Halbzeit sein Können auf dem Rasen nicht unter Beweis stellen und blieb fast unsichtbar. Aus diesem Grund nahm ihn Cheftrainer Cannavaro bereits in der Pause zusammen mit Sherzod Nasrullaev aus dem Spiel. Ziel war es, dem linken Flügel neue Kraft und hohe Geschwindigkeit zu verleihen. Diese taktische Änderung zahlte sich in vielerlei Hinsicht aus — in der zweiten Halbzeit spielten unsere Vertreter, da sie zurücklagen, gefährlicher und aktiver im Angriff, und der Ball bewegte sich häufiger über den linken Flügel. Doch Orunovs persönliche Statistik war nicht beeindruckend: In seinen 45+5 Minuten auf dem Platz berührte er den Ball nur 8 Mal, wovon nur zwei als präzise Pässe an Mitspieler gelangten. Die Analysten der Publikation bewerteten ihn als völlig vom Spiel abgekoppelt.

Fayzullaev: Historisches Tor, aber viele Ballverluste

Der ehemalige Star von CSKA Moskau, Abbosbek Fayzullaev, wurde zum Autor eines historischen Tores für unser Land, indem er aus kurzer Distanz im gegnerischen Strafraum das leere Tor präzise traf, und erarbeitete mehrere gefährliche Freistöße. Die Experten merkten jedoch an, dass seine positiven Beiträge außer diesen Aktionen gering waren. Wie in den vorangegangenen Spielen gab Abbosbek auch diesmal in der Angriffslinie häufig den Ball an den Gegner ab und konnte nicht ausreichend zur Entwicklung der Angriffe beitragen. Die Zahlen zeigen, dass er bei nur 5 präzisen Pässen insgesamt 16 Mal den Ball verlor, und auch seine 6 Luftpässe erreichten nicht ihr Ziel. Obwohl er nach der Pause auf die linke Flügelposition geschoben wurde, konnte diese Taktik die Situation nicht grundlegend ändern.

Die umstrittenen Szenen von Eldor Shomurodov

Der Kapitän unserer Nationalmannschaft und ehemalige Stürmer des Vereins Rostov, Eldor Shomurodov, stand bedingt im Zentrum von zwei Torszenen. Im ersten Fall, als Dostonbek Hamdamov den Ball über den linken Flügel bis zum Ende führte und passte, setzte Eldor einen kraftvollen Schuss ab, der Torhüter Vargas zu einem Fehler zwang — den vom Torhüter abprallenden Ball verwandelte Fayzullaev zum Tor. Doch unsere Freude währte nicht lange; nur fünf Minuten später verlor Shomurodov unter dem Pressing des Gegners im Zentrum des Spielfelds den Ball an Puerta, und Kolumbiens zweites Tor fiel genau aufgrund dieses groben Fehlers. In den letzten Sekunden des Spiels, in der 90+2. Minute, verpasste Eldor eine Chance, da er es nicht schaffte, schnell genug auf den rechten Flügel des gegnerischen Strafraums zu laufen; obwohl Jhon Arias, der zuerst dort war, den Ball mit der Hand gespielt zu haben schien, entschied der Schiedsrichter in der umstrittenen Situation gegen einen Elfmeter.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Für unsere führenden Legionäre, die in der russischen Meisterschaft große Erfahrung gesammelt haben, verlief das erste Spiel der Weltmeisterschaft deutlich schwieriger als erwartet. Natürlich dienen diese Bewertungen nicht dazu, die Spieler psychisch zu brechen, sondern dazu, die richtigen Schlüsse aus den Mängeln zu ziehen. Vor uns wartet die frustrierte portugiesische Nationalmannschaft unter der Führung von Cristiano Ronaldo. Wir glauben, dass Fabio Cannavaro die Fehler der Jungs korrigieren und in der nächsten Runde ein wirklich kämpferisches Spiel zeigen wird. Zeig deine ganze Kraft, Usbekistan, wir glauben weiterhin an dich!

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