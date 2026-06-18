Ist Declan Rice verletzt? Thomas Tuchel und der Spieler bringen Klarheit in die Situation

Der Zustand von Declan Rice, Mittelfeldspieler von England und Arsenal, der das Spiel im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft gegen Kroatien humpelnd verlassen musste, ist bekannt geworden. Die Auswechslung des Spielers in der 72. Minute der Partie, die mit einem 4:2-Sieg endete, löste bei den Fans und dem Cheftrainer des Londoner Clubs, Mikel Arteta, große Besorgnis aus. Dies berichtet Goal.com berichtet .

England-Bundestrainer Thomas Tuchel erläuterte diese Entscheidung in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Laut dem deutschen Spezialisten war es das Ziel, Rice auszuwechseln, um ihn vor einer ernsthafteren Verletzung zu schützen. Laut Goal.com bemerkte Tuchel eine Unbehaglichkeit in den Bewegungen des Spielers und nahm die Auswechslung nach Rücksprache mit ihm vor.

Statement von Thomas Tuchel

"Declan hat mehrmals unerwartet den Ball verloren, und ich sah, dass er Beschwerden hatte. Als ich ihn fragte, sagte er, er habe Schmerzen im unteren Rücken und im oberen Oberschenkel. Ich wollte kein Risiko eingehen. Ich möchte Declan eigentlich nie vom Platz nehmen, aber dieses Mal musste man ihn schonen. Ich denke, Reece James hat ihn im Mittelfeld würdig ersetzt und eine großartige Leistung gezeigt", sagte Thomas Tuchel.

Der Trainer betonte zudem, dass er in der Kabine mit dem Spieler gesprochen habe und Rice ihn versichert habe, dass alles in Ordnung sei. Nach Meinung des Trainers handelt es sich nicht um ein großes Problem, das Anlass zur Sorge gibt, und der medizinische Stab wird den Spieler bald auf die nächsten Spiele vorbereiten.

Was sagt der Spieler selbst?

Der 27-jährige Mittelfeldspieler erklärte selbst in einem Gespräch mit Journalisten, dass es keinen Grund zur Besorgnis gebe. Seinen Worten zufolge verfolgen ihn diese Schmerzen seit dem Ende der Saison. Es stellte sich heraus, dass Rice auch während des Kampfes um die Premier League und die Champions League mit Arsenal mehrere Wochen lang mithilfe spezieller Injektionen spielte.

"Alles ist gut, alles ist bestens. Das sind nur kleine Schmerzen, die mich in der zweiten Saisonhälfte geplagt haben. Es war lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Ich werde bereit sein, im nächsten Spiel gegen Ghana wieder auf dem Platz zu stehen", betonte Declan Rice in einem Interview mit dem Sender ITV.

Zur Erinnerung: Im spannenden Spiel gegen Kroatien bewies die englische Nationalmannschaft in der zweiten Halbzeit ihren Willen und errang einen überzeugenden Sieg. Harry Kane merkte an, dass sich das Spiel der Mannschaft nach den Anweisungen in der Halbzeitpause grundlegend geändert habe und die Spieler ihre wahre Stärke zeigen konnten.