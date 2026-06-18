Liverpool überholt Newcastle auf dem Transfermarkt: Viktor Munoz auf dem Weg nach Anfield

·3·Sport
Liverpool überholt Newcastle auf dem Transfermarkt: Viktor Munoz auf dem Weg nach Anfield

Der FC Liverpool steht kurz vor seiner ersten großen Verpflichtung des Sommertransferfensters. Die Mannschaft aus Merseyside hat beschlossen, die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro (34,6 Millionen Pfund) für den Osasuna-Flügelstürmer Viktor Munoz zu aktivieren, berichtet die BBC. Goal.com berichtet darüber.

Dieser Transfer ist für Liverpool nicht nur zur Verstärkung des Kaders wichtig, sondern auch im Hinblick auf den Sieg im Wettbewerb um den Spieler. Newcastle United hatte ebenfalls intensiv um das 22-jährige spanische Talent gekämpft. Die Reds agierten jedoch schnell und schafften es, die "Magpies" im Transferrennen hinter sich zu lassen.

Der erste Transfer der Iraola-Ära

Viktor Munoz wird voraussichtlich der erste Transfer unter Liverpools neuem Cheftrainer Andoni Iraola sein. Der spanische Spezialist, der Anfang dieses Monats das Team übernahm, schätzt die Fähigkeiten seines Landsmanns sehr. Munoz' Geschwindigkeit, sein Dribbling und seine Flexibilität auf verschiedenen Offensivpositionen passen perfekt in Iraolas taktische Schemata.

Der Spieler befindet sich derzeit mit der spanischen Nationalmannschaft in den USA für die Weltmeisterschaft. Um den Transfer so schnell wie möglich abzuschließen, hat die Liverpool-Führung das medizinische Personal über den Ozean geschickt. Dieser Schritt dient dazu, den Prozess zu beschleunigen und unerwartete Hindernisse zu vermeiden.

Für Newcastle war dies ein unerwarteter Schlag. Nachdem der Verein Anthony Gordon an Barcelona verkauft hatte, galt Munoz als Hauptkandidat für dessen Ersatz. Berichten zufolge waren die Vertreter von Newcastle in der Endphase der Verhandlungen, doch Liverpools Angebot, die Ausstiegsklausel vollständig zu zahlen, änderte die Situation grundlegend.

Laut Goal.com lehnt die Osasuna-Führung die Einigung mit Liverpool nicht ab, da der englische Verein durch die Nutzung der Vertragsklausel den Verhandlungsprozess umgangen hat. Newcastle ist nun gezwungen, andere Optionen zur Verstärkung seiner Offensive zu prüfen.

Viktor Munoz erregte in der letzten Saison in La Liga durch seine glanzvollen Leistungen die Aufmerksamkeit vieler Top-Klubs. Sein Wechsel in die englische Premier League wird zweifellos ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Die Liverpool-Fans hoffen, mit neuem Trainer und neuem Stürmer in der nächsten Saison wieder um die Meisterschaft mitzuspielen.

LiverpoolTransferViktor MunozPremier LeagueFußball News
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Debüt von Thomas Tuchel: England besiegt Kroatien zum Start der WM 2026Debüt von Thomas Tuchel: England besiegt Kroatien zum Start der WM 2026Heute, 07:38Ist Declan Rice verletzt? Thomas Tuchel und der Spieler bringen Klarheit in die SituationIst Declan Rice verletzt? Thomas Tuchel und der Spieler bringen Klarheit in die SituationHeute, 07:15Wie Experten die Leistungen unserer RPL-Legionäre bewertetenWie Experten die Leistungen unserer RPL-Legionäre bewertetenHeute, 07:13Wenn Zahlen sprechen: Wie Statistiken Kolumbiens Dominanz bewiesenWenn Zahlen sprechen: Wie Statistiken Kolumbiens Dominanz bewiesenHeute, 07:00Thomas Tuchels Rede inspirierte England: Harry Kane enthüllt Geheimnisse des SiegesThomas Tuchels Rede inspirierte England: Harry Kane enthüllt Geheimnisse des SiegesHeute, 06:55Gnadenlose Statistik: Wie wurden unsere Spieler gegen Kolumbien bewertetGnadenlose Statistik: Wie wurden unsere Spieler gegen Kolumbien bewertetHeute, 06:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf