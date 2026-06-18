Der FC Liverpool steht kurz vor seiner ersten großen Verpflichtung des Sommertransferfensters. Die Mannschaft aus Merseyside hat beschlossen, die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro (34,6 Millionen Pfund) für den Osasuna-Flügelstürmer Viktor Munoz zu aktivieren, berichtet die BBC. Goal.com berichtet darüber.

Dieser Transfer ist für Liverpool nicht nur zur Verstärkung des Kaders wichtig, sondern auch im Hinblick auf den Sieg im Wettbewerb um den Spieler. Newcastle United hatte ebenfalls intensiv um das 22-jährige spanische Talent gekämpft. Die Reds agierten jedoch schnell und schafften es, die "Magpies" im Transferrennen hinter sich zu lassen.

Der erste Transfer der Iraola-Ära

Viktor Munoz wird voraussichtlich der erste Transfer unter Liverpools neuem Cheftrainer Andoni Iraola sein. Der spanische Spezialist, der Anfang dieses Monats das Team übernahm, schätzt die Fähigkeiten seines Landsmanns sehr. Munoz' Geschwindigkeit, sein Dribbling und seine Flexibilität auf verschiedenen Offensivpositionen passen perfekt in Iraolas taktische Schemata.

Der Spieler befindet sich derzeit mit der spanischen Nationalmannschaft in den USA für die Weltmeisterschaft. Um den Transfer so schnell wie möglich abzuschließen, hat die Liverpool-Führung das medizinische Personal über den Ozean geschickt. Dieser Schritt dient dazu, den Prozess zu beschleunigen und unerwartete Hindernisse zu vermeiden.

Für Newcastle war dies ein unerwarteter Schlag. Nachdem der Verein Anthony Gordon an Barcelona verkauft hatte, galt Munoz als Hauptkandidat für dessen Ersatz. Berichten zufolge waren die Vertreter von Newcastle in der Endphase der Verhandlungen, doch Liverpools Angebot, die Ausstiegsklausel vollständig zu zahlen, änderte die Situation grundlegend.

Laut Goal.com lehnt die Osasuna-Führung die Einigung mit Liverpool nicht ab, da der englische Verein durch die Nutzung der Vertragsklausel den Verhandlungsprozess umgangen hat. Newcastle ist nun gezwungen, andere Optionen zur Verstärkung seiner Offensive zu prüfen.

Viktor Munoz erregte in der letzten Saison in La Liga durch seine glanzvollen Leistungen die Aufmerksamkeit vieler Top-Klubs. Sein Wechsel in die englische Premier League wird zweifellos ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Die Liverpool-Fans hoffen, mit neuem Trainer und neuem Stürmer in der nächsten Saison wieder um die Meisterschaft mitzuspielen.