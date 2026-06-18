Debüt von Thomas Tuchel: England besiegt Kroatien zum Start der WM 2026

Die englische Nationalmannschaft startete ihr erstes offizielles Spiel unter dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel mit einem Sieg. Im Eröffnungsspiel der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 gegen Kroatien triumphierten die "Three Lions" mit 4:2 und bewiesen, dass sie einer der Hauptfavoriten des Turniers sind. Dieser Sieg war jedoch nicht einfach für die Engländer, und die Probleme in der Verteidigungslinie des Teams blieben den Experten nicht verborgen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die erste Halbzeit der Partie war reich an unerwarteten Ereignissen. Obwohl Harry Kane per Elfmeter den ersten Treffer erzielte, antwortete Kroatien schnell. Laut Goal.com zahlte sich die Entscheidung von Thomas Tuchel, John Stones und Ezri Konsa anstelle von Marc Guehi in der Startelf zu sehen, nicht aus. Genau durch einen Fehler von Stones gelang Martin Baturina der Ausgleich. Obwohl Harry Kane nach einer Ecke einen Doppelpack vervollständigte, stellte Petar Musa bis zur Pause erneut die Balance wieder her.

Tuchels Halbzeit-"Magie" und die zweite Halbzeit

Was Thomas Tuchel den Spielern in der Kabine während der Pause gesagt hat, bleibt vorerst ein Geheimnis. Während der Trainer selbst lediglich sagte, er habe sie gebeten, "mit Mut zu spielen", lassen die Veränderungen auf dem Platz auf ein ernsthafteres Gespräch schließen. In der zweiten Halbzeit agierte England mit völlig anderem Elan und übernahm die Kontrolle über das Spiel.

Jude Bellingham zeigte zu Beginn der zweiten Halbzeit seine Klasse und brachte sein Team erneut in Führung. Trotz des Widerstands des gegnerischen Verteidigers platzierte der Real Madrid-Star den Ball präzise in die Goal-Ecke. Danach rettete der kroatische Torhüter Dominik Livakovic sein Team mit einer Reihe schwieriger Paraden vor unvermeidlichen Toren, doch auch er konnte den nächsten englischen Angriff am Ende des Spiels nicht mehr abwehren.

Das Duo Bukayo Saka und Marcus Rashford, das von der Bank kam, setzte den Schlusspunkt unter das Spiel. Nach einer Vorlage von Saka erzielte Rashford in der 85. Minute das vierte Tor und krönte Tuchels Debüt mit einem Sieg. Dennoch kritisieren Experten die Unordnung in der englischen Defensive und die Schwierigkeiten bei der Spielkontrolle, während Declan Rice verletzt war.

Dieser Sieg ist für England von strategischer Bedeutung, doch es wurde deutlich, dass Tuchel auf dem Weg zur Meisterschaft noch viel Arbeit vor sich hat. Während das offensive Potenzial des Teams hoch ist, könnten die Lücken in der Defensive in Spielen gegen stärkere Gegner teuer zu stehen kommen. In den nächsten fünf Wochen werden die Engländer versuchen, diese Probleme zu beheben.