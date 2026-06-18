Debüt von Thomas Tuchel: England besiegt Kroatien zum Start der WM 2026

·39·Sport
Debüt von Thomas Tuchel: England besiegt Kroatien zum Start der WM 2026

Die englische Nationalmannschaft startete ihr erstes offizielles Spiel unter dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel mit einem Sieg. Im Eröffnungsspiel der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 gegen Kroatien triumphierten die "Three Lions" mit 4:2 und bewiesen, dass sie einer der Hauptfavoriten des Turniers sind. Dieser Sieg war jedoch nicht einfach für die Engländer, und die Probleme in der Verteidigungslinie des Teams blieben den Experten nicht verborgen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die erste Halbzeit der Partie war reich an unerwarteten Ereignissen. Obwohl Harry Kane per Elfmeter den ersten Treffer erzielte, antwortete Kroatien schnell. Laut Goal.com zahlte sich die Entscheidung von Thomas Tuchel, John Stones und Ezri Konsa anstelle von Marc Guehi in der Startelf zu sehen, nicht aus. Genau durch einen Fehler von Stones gelang Martin Baturina der Ausgleich. Obwohl Harry Kane nach einer Ecke einen Doppelpack vervollständigte, stellte Petar Musa bis zur Pause erneut die Balance wieder her.

Tuchels Halbzeit-"Magie" und die zweite Halbzeit

Was Thomas Tuchel den Spielern in der Kabine während der Pause gesagt hat, bleibt vorerst ein Geheimnis. Während der Trainer selbst lediglich sagte, er habe sie gebeten, "mit Mut zu spielen", lassen die Veränderungen auf dem Platz auf ein ernsthafteres Gespräch schließen. In der zweiten Halbzeit agierte England mit völlig anderem Elan und übernahm die Kontrolle über das Spiel.

Jude Bellingham zeigte zu Beginn der zweiten Halbzeit seine Klasse und brachte sein Team erneut in Führung. Trotz des Widerstands des gegnerischen Verteidigers platzierte der Real Madrid-Star den Ball präzise in die Goal-Ecke. Danach rettete der kroatische Torhüter Dominik Livakovic sein Team mit einer Reihe schwieriger Paraden vor unvermeidlichen Toren, doch auch er konnte den nächsten englischen Angriff am Ende des Spiels nicht mehr abwehren.

Das Duo Bukayo Saka und Marcus Rashford, das von der Bank kam, setzte den Schlusspunkt unter das Spiel. Nach einer Vorlage von Saka erzielte Rashford in der 85. Minute das vierte Tor und krönte Tuchels Debüt mit einem Sieg. Dennoch kritisieren Experten die Unordnung in der englischen Defensive und die Schwierigkeiten bei der Spielkontrolle, während Declan Rice verletzt war.

Dieser Sieg ist für England von strategischer Bedeutung, doch es wurde deutlich, dass Tuchel auf dem Weg zur Meisterschaft noch viel Arbeit vor sich hat. Während das offensive Potenzial des Teams hoch ist, könnten die Lücken in der Defensive in Spielen gegen stärkere Gegner teuer zu stehen kommen. In den nächsten fünf Wochen werden die Engländer versuchen, diese Probleme zu beheben.

EnglandThomas TuchelWorld Cup 2026Harry KaneFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fabio Cannavaro stellt einzigartigen Weltrekord bei Weltmeisterschaften aufFabio Cannavaro stellt einzigartigen Weltrekord bei Weltmeisterschaften aufHeute, 08:14Usbekistan verpasst Chance gegen Kolumbien im WM-DebütUsbekistan verpasst Chance gegen Kolumbien im WM-DebütHeute, 07:57Liverpool überholt Newcastle auf dem Transfermarkt: Viktor Munoz auf dem Weg nach AnfieldLiverpool überholt Newcastle auf dem Transfermarkt: Viktor Munoz auf dem Weg nach AnfieldHeute, 07:31Ist Declan Rice verletzt? Thomas Tuchel und der Spieler bringen Klarheit in die SituationIst Declan Rice verletzt? Thomas Tuchel und der Spieler bringen Klarheit in die SituationHeute, 07:15Wie Experten die Leistungen unserer RPL-Legionäre bewertetenWie Experten die Leistungen unserer RPL-Legionäre bewertetenHeute, 07:13Wenn Zahlen sprechen: Wie Statistiken Kolumbiens Dominanz bewiesenWenn Zahlen sprechen: Wie Statistiken Kolumbiens Dominanz bewiesenHeute, 07:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf