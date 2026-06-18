Während die Gruppenspiele der Weltmeisterschaft 2026 ihren Höhepunkt erreichen, ereignete sich ein historisches und globales Ereignis im Zusammenhang mit dem Trainer unserer Nationalmannschaft. Obwohl das Debütspiel gegen Kolumbien in der ersten Runde der Gruppe K (1:3) für unsere Vertreter enttäuschend verlief, schlug dieses Spiel ein völlig neues Kapitel in der Karriere von Fabio Cannavaro, dem Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, auf. Dieses Spiel ging als erster WM-Einsatz des renommierten Italieners als Cheftrainer in die Geschichte ein.

Damit ist es dem heute 52-jährigen Fabio Cannavaro gelungen, ein einzigartiges und beispielloses Ergebnis nicht nur im Fußball unseres Landes, sondern in der Geschichte des Weltsports zu verbuchen. Er gehört nun zu den wenigen Ballon-d'Or-Gewinnern, die sowohl als legendärer Spieler als auch als erfahrener Cheftrainer an Weltmeisterschaften teilgenommen haben.

In der folgenden historischen Sporttabelle finden Sie eine kurze Liste der Ballon-d'Or-Gewinner, die sowohl auf dem Rasen als auch als Trainer die Meilensteine der Weltmeisterschaft erreicht haben:

Legendärer Spieler und Trainer Vertretene und geführte Nationalmannschaften Status als Ballon-d'Or-Gewinner • Franz Beckenbauer • Deutsche Nationalmannschaft • Teilnahme sowohl als Spieler als auch als Trainer. • Marco van Basten • Niederländische Nationalmannschaft • Ehemaliger legendärer Stürmer und Cheftrainer. • Oleg Blochin • UdSSR (Spieler) und Ukraine (Trainer) • Spielte für die Sowjetunion und trainierte die Ukraine. • Fabio Cannavaro • Italien (Spieler) und Usbekistan (Trainer) • Weltmeister 2006, Kapitän und Ballon-d'Or-Gewinner.

Die vierte große Legende: Cannavaros historischer Weg

Es ist anzumerken, dass der italienische Spezialist zum vierten Vertreterunseres Planeten wurde, der ein so hohes und einzigartiges Ergebnis in der Welt des Fußballs erzielt hat. Zuvor standen nur drei Legenden des Weltfußballs auf dieser goldenen Liste: Franz Beckenbauer, der mit der deutschen Nationalmannschaft sowohl als Spieler als auch als Cheftrainer Weltmeister wurde; Marco van Basten, der ehemalige Magier-Stürmer und spätere Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft; sowie Oleg Blochin, der im Trikot der UdSSR-Nationalmannschaft glänzte und Jahre später die ukrainische Nationalmannschaft bis ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft führte.

Zur Erinnerung: Fabio Cannavaro hob 2006 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland als Kapitän der italienischen Nationalmannschaft die Trophäe in den Himmel und wurde für seine unvergleichlichen Leistungen in jenem Jahr mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Dass eine so weltweit anerkannte Persönlichkeit, die in seiner Zeit als Spieler alle Gipfel erklommen hat, an der Spitze unserer Nationalmannschaft steht, sollte unseren Jungs zusätzliche Kraft geben. Die Niederlage gegen Kolumbien kann das Können von Fabio Cannavaro keineswegs in den Schatten stellen. Wir glauben, dass die reiche Erfahrung unseres Trainers, der diesen einzigartigen historischen Rekord aufgestellt hat, uns im entscheidenden Spiel gegen Portugal am 23. Juni helfen wird. Wir glauben an dich, Cannavaro, vorwärts, Usbekistan!

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