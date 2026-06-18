Der Transfermarkt im Frauenfußball heizt sich immer weiter auf. In dieser Saison stehen nicht nur Stars wie Alexia Putellas oder Sam Kerr, sondern auch junge Talente mit einer glänzenden Zukunft im Rampenlicht. Die 19-jährige RB Leipzig-Flügelspielerin Lisa Baum ist derzeit zu einem Haupttransferziel für Europas führende Teams geworden. Laut Goal.com berichtet die

deutschem Klub, dass dieser eine hohe Ablösesumme für sein talentiertes Juwel erwartet. Derzeit zeigen Vereine wie Barcelona, Manchester United, Lyon, Bayern München und Manchester City Women ernsthaftes Interesse. Es heißt jedoch, dass der Londoner FC Arsenal das Rennen derzeit deutlich anführt.

Von Tansania bis an die Spitze des deutschen Fußballs

Lisa Baum wurde in Tansania geboren; ihr Vater ist Deutscher und ihre Mutter Tansanierin. Im Alter von vier Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihre Leidenschaft für den Fußball begann beim Spielen mit ihrem Bruder Dennis. Leider verstarb ihr Bruder im Alter von 17 Jahren bei einem Autounfall. Jedes Mal, wenn Baum den Platz betritt, erinnert sie sich an ihren Bruder: Auf ihren Fußballschuhen stehen die Initialen ihres Bruders, und an ihrem Handgelenk trägt sie ein spezielles Zitat.

Baum begann ihre Karriere bei lokalen Vereinen in Deutschland und war zeitweise das einzige Mädchen im Team des TSV Pansdorf. Später schloss sie sich der Hamburger Akademie an und unterschrieb bereits mit 15 Jahren einen Profivertrag. Ihr Spielstil und ihre Schnelligkeit weckten das Interesse der Scouts von RB Leipzig, wo sie sich erfolgreich durchsetzen konnte.

Weitere junge Stars auf dem Transfermarkt

Neben Lisa Baum stehen mehrere andere junge Talente im Zentrum des Transfergeschehens. So sorgte die schwedische Nationalstürmerin Felicia Schroder mit 30 Toren in der letzten Saison für ein Rekordangebot von Chelsea. Zudem steht Erica Parkinson, das jüngste Mitglied der englischen Nationalmannschaft, kurz vor einem Wechsel in die US-amerikanische NWSL.

Solche Transfers im Frauenfußball sind auch für usbekische Fußballfans interessant, da in den letzten Jahren das Interesse am Frauenfußball im Land gestiegen ist. Der Kampf der europäischen Top-Klubs um junge Talente zeigt, dass die kommerzielle und professionelle Ebene dieser Sportart eine neue Stufe erreicht hat.

Ein Wechsel von Lisa Baum zu einem Verein wie Arsenal oder Barcelona wird voraussichtlich einen Wendepunkt in ihrer Karriere markieren. Derzeit prüft die Führung von RB Leipzig alle Angebote, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Baums Talent und ihre Leistungen auf dem Platz werden sie zweifellos zu einem der zukünftigen Stars des weltweiten Frauenfußballs machen.