Der junge Verteidiger von Tottenham Hotspur, Luka Vuskovic, erregt weiterhin Aufmerksamkeit in der europäischen Fußballwelt. Nach einer erfolgreichen Leihe beim Hamburger SV heißt es, dass die Zukunft des 19-jährigen Kroaten glänzend sei und sein Spielstil Merkmale von Weltfußball-Legenden aufweise. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Der ehemalige Cheftrainer von Union Berlin, Nenad Bjelica, lobte das Talent des jungen Verteidigers hoch und verglich ihn mit einem der stärksten Angreifer der Welt, Cristiano Ronaldo. Laut Bjelica verbindet Vuskovic mit dem portugiesischen Star nicht nur die physische Verfassung, sondern auch die professionelle Einstellung zum Fußball.

Arbeitseifer wie Ronaldo

In einem Interview mit Sport Bild hob Bjelica besonders die mentale Vorbereitung von Vuskovic hervor. "Seine Kühnheit auf dem Platz, seine Ruhe am Ball und seine Entschlossenheit in Duellen beeindrucken mich. Er besitzt die Eigenschaft, die Cristiano Ronaldo an die Spitze geführt hat: 24 Stunden am Tag für den Fußball zu leben", betonte der Experte.

Berichten zufolge debütierte Luka Vuskovic bereits im Alter von 16 Jahren in der höchsten kroatischen Spielklasse und zeichnete sich schon damals durch seine hohe Konzentration aus. Trotz seiner Position als Verteidiger fielen sein Siegeswille und seine Arbeit an sich selbst vielen Scouts auf.

FC Bayern und Zukunftspläne

Der Spieler, der derzeit einen Vertrag bei Tottenham bis 2030 hat, wird in Kürze zum Londoner Club zurückkehren. Nenad Bjelica sieht ihn jedoch in Zukunft beim FC Bayern München. Seiner Meinung nach hat Vuskovic bereits das Niveau erreicht, um bei den größten Clubs der Welt zu spielen.

Laut Goal.com vertritt Vuskovic derzeit die kroatische Nationalmannschaft bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Dieses Turnier wird zweifellos dazu beitragen, seinen Marktwert weiter zu steigern und das Interesse anderer führender europäischer Teams zu wecken.

Für die Führung von Tottenham wird dies eine ernsthafte Prüfung sein. Einerseits möchte das Team einen zukünftigen Star behalten, andererseits könnten sie gezwungen sein, lukrative Angebote aus der Premier League und anderen Ligen zu prüfen. Vorerst planen die Londoner, den Spieler auf die erste Mannschaft vorzubereiten.