Offiziell: Ibrahima Konate wechselt ablösefrei zu Real Madrid

Spaniens Real Madrid hat einen weiteren großen Transfer zur Verstärkung der Defensive getätigt. Die Madrilenen gaben offiziell bekannt, dass sie eine Einigung mit dem französischen Nationalspieler Ibrahima Konate erzielt haben, dessen Vertrag beim englischen Verein Liverpool ausgelaufen ist. Dieser Transfer ist die logische Fortsetzung der Strategie des Clubs, in den letzten Jahren hochkarätige Spieler als Free Agents zu verpflichten. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Der 27-jährige Innenverteidiger unterschrieb im Santiago Bernabéu-Stadion einen Vierjahresvertrag bis Juni 2030. Laut Goal.com sieht die Führung von Real Madrid in Konate den idealen Kandidaten, um die Probleme in der Defensive zu lösen. Da keine Ablösesumme gezahlt wurde, bietet dies dem Verein einen großen wirtschaftlichen Vorteil.

Ein neuer Teil von Mourinhos Projekt

Ibrahima Konate ist die dritte große Verpflichtung, seit Jose Mourinho an die Spitze des Madrider Clubs zurückgekehrt ist. Zuvor waren Marc Cucurella und Bernardo Silva zum Team gestoßen. Der portugiesische Spezialist schätzt die physische Verfassung, die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit des Verteidigers sehr und sieht ihn als wichtige Figur in seinen taktischen Systemen.

Auch Vereinspräsident Florentino Perez betrachtet diesen Transfer als strategischen Schritt zur Ausbalancierung des Kaders. Die Schwierigkeiten durch Verletzungen der Verteidiger in den vergangenen Saisons zwangen die Führung von Real Madrid, die Ersatzbank weiter zu verstärken. Es wird erwartet, dass Konate die Madrider Defensive mit seiner Erfahrung auf ein neues Niveau heben wird.

Die französische Kolonie und der Anpassungsprozess

Experten sind der Meinung, dass Ibrahima Konate keine Schwierigkeiten bei der Anpassung an sein neues Team haben wird. Grund dafür ist, dass derzeit Stars wie seine Landsleute Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga und Ferland Mendy bei Real Madrid spielen. Dieser Faktor wird dazu beitragen, dass sich der Verteidiger schneller in das Teamgefüge integriert.

Der Transferprozess beschleunigte sich, sobald klar war, dass der Vertrag mit Liverpool nicht verlängert wird. Die Madrilenen schafften es, eine schnelle Einigung mit dem Verteidiger zu erzielen und ließen andere europäische Top-Clubs hinter sich. Derzeit nimmt der Spieler an der Weltmeisterschaft im Trikot der französischen Nationalmannschaft teil.

Aus diesem Grund wird die offizielle Vorstellung von Konate nach Ende des Turniers stattfinden, sobald er nach Madrid zurückkehrt. Danach wird er am Training unter Jose Mourinho teilnehmen und im neuen Saisonkampf um die Titel in La Liga und der Champions League mitwirken.