Arsenal und PSG-Stürmer Bradley Barcola: Londoner führen das Transferrennen an

Arsenal erwägt ernsthaft den Verpflichtung des Paris Saint-Germain-Flügelspielers Bradley Barcola, um seine Offensive zu verstärken. Das Team von Mikel Arteta ist derzeit der Hauptanwärter im Kampf um den französischen Fußballer. Laut dem Independent prüfen die "Gunners" die Möglichkeiten, im Sommertransferfenster ein offizielles Angebot für den Spieler abzugeben. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Bradley Barcola ist nicht dagegen, seine Zukunft mit der englischen Premier League zu verbinden. Während die Unsicherheit über seine Zukunft in Paris zunimmt, hat der Spieler selbst signalisiert, dass er bereit ist, neue Herausforderungen in seiner Karriere anzunehmen. Die Arsenal-Führung sieht in dem 23-jährigen Talent einen Spieler, der die Startelf des Teams erheblich verstärken könnte.

Konkurrenz und Transferwert

Obwohl Arsenal das Rennen anführt, beobachtet auch der FC Liverpool die Situation genau. Die Mannschaft aus Merseyside hält Barcola für einen geeigneten Kandidaten im Zuge der Neugestaltung ihrer Offensive. Die PSG-Führung will ihren Star nicht so leicht ziehen lassen und bewertet ihn mit etwa 60 Millionen Pfund.

Berichten zufolge könnte der Wunsch des Spielers, PSG zu verlassen, auch dadurch begründet sein, dass er im Finale der Champions League im Spiel gegen Arsenal nicht in der Startelf stand. Obwohl die Pariser den Spieler lieber behalten würden, sind sie bereit, Kaderänderungen vorzunehmen, falls bis zum Ende des Transferfensters ein angemessenes Angebot eingeht.

Veränderungen im Arsenal-Kader

Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde Bradley Barcola auf dem linken Flügel von Arsenal mit Spielern wie Gabriel Martinelli und Leandro Trossard konkurrieren. Dies würde die Rotationsmöglichkeiten für Mikel Arteta erweitern und das offensive Potenzial des Teams steigern. Gleichzeitig hat der Londoner Club sein Interesse am Aston-Villa-Star Morgan Rogers nicht aufgegeben.

Arsenal strebt an, seinen erfolgreichen Lauf der letzten Saison fortzusetzen und um die Meisterschaft zu kämpfen. Die Verpflichtung eines schnellen und technisch versierten Spielers wie Bradley Barcola wird die taktischen Schemata des Teams weiter bereichern. Der nächste Schritt in den Verhandlungen zwischen den Parteien wird nun erwartet.