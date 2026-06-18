Präsident Schavkat Mirsijajew von Usbekistan äußerte sich im Rahmen eines Treffens beim Internationalen Investitionsforum in Taschkent zum historischen Spiel unserer Nationalmannschaft gegen Kolumbien bei der Weltmeisterschaft 2026.

Bei der prestigeträchtigen Versammlung, an der ausländische Investoren, Vertreter internationaler Organisationen sowie Minister- und Behördenleiter teilnahmen, würdigte das Staatsoberhaupt besonders den Einsatz, den starken Charakter und die Willenskraft unserer Fußballer auf dem Platz.

Die usbekische Nationalmannschaft nahm zum ersten Mal in ihrer Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil. Die "Weißen Wölfe" traten in der ersten Runde gegen Kolumbien an, ein Team mit großer internationaler Erfahrung, und verloren mit 1:3. Obwohl das Ergebnis nicht den Erwartungen der Fans entsprach, bewiesen unsere Spieler Kampfgeist, körperliche Fitness und die Eigenschaft, bis zum Ende nicht aufzugeben.

Präsident Schavkat Mirsijajew sprach mit besonderer Emotion über diesen historischen Kampf.

"In einem für Usbekistan sehr hitzigen Spiel zeigten unsere Fußballer zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft ihren starken Charakter gegen eine Mannschaft mit enormer Erfahrung", sagte das Staatsoberhaupt.

Der Präsident betonte, dass die Erfüllung eines seit 34 Jahren erwarteten Traums nicht einfach war. Der Auftritt der usbekischen Nationalmannschaft auf der WM-Bühne leitete eine neue Ära für unseren nationalen Fußball ein.

"Es ist nicht einfach, es ist das erste Mal. Es war ein Ereignis, auf das wir 34 Jahre gewartet haben. Daher ist es richtig zu sagen, dass sie ihren starken Charakter, ihre körperliche Fitness und ihren Willen deutlich unter Beweis gestellt haben", sagte Schavkat Mirsijajew.

Tatsächlich war das Spiel gegen Kolumbien nicht nur ein sportliches Ergebnis, sondern ein historisches Ereignis für das ganze Land. Die Nationalhymne Usbekistans erklang zum ersten Mal in der Endrunde einer Weltmeisterschaft. Millionen von Landsleuten unterstützten die Nationalmannschaft frühmorgens vor ihren Fernsehern.

Unsere Fußballer traten gegen einen Gegner mit großer Erfahrung im Weltfußball an. Im Kader Kolumbiens befanden sich Starspieler, die in renommierten Clubs in Europa und Südamerika spielen. Trotzdem konnten die "Weißen Wölfe" in einigen Spielabschnitten ernsthaften Druck auf den Gegner ausüben und eigene Chancen kreieren.

Der Präsident bezeichnete die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft als patriotische und aufopferungsvolle Jugendliche und betonte, dass das ganze Land stolz auf sie sei.

"Ich möchte eines sagen: Wir sind stolz auf unsere patriotischen und aufopferungsvollen Jugendlichen. Sie sind die Helden des heutigen Usbekistans", sagte das Staatsoberhaupt.

Diese Worte wurden von den Teilnehmern des Treffens mit großem Applaus empfangen. Im Video ist zu sehen, wie ausländische Investoren, Vertreter internationaler Organisationen und lokale Führungskräfte die Worte des Präsidenten über die Nationalmannschaft mit Beifall unterstützten.

Die herzliche Atmosphäre bei der Versammlung zeigte einmal mehr, dass Sport eine Kraft ist, die Völker und Länder verbindet. Auch Gäste aus verschiedenen Staaten würdigten die historische Teilnahme der usbekischen Fußballer mit Applaus.

Schavkat Mirsijajew merkte zudem an, dass die Nationalmannschaft noch viele Möglichkeiten vor sich habe. Die Niederlage im ersten Spiel bedeutet nicht, dass der Kampf bei der Weltmeisterschaft beendet ist. Vor der Nationalmannschaft stehen noch wichtige Spiele.

"Sie haben selbst gesehen, dass wir noch sehr viele Möglichkeiten vor uns haben. Meine Kinder, meine Helden, haben gezeigt, dass sie zu vielen Dingen fähig sind", sagte der Präsident.

Die Worte des Staatsoberhauptes "meine Kinder, meine Helden" drückten aufrichtiges Vertrauen und Zuneigung gegenüber den Fußballern aus. Diese Ansprache gab nicht nur den Mitgliedern der Nationalmannschaft, sondern allen usbekischen Fans große psychische Kraft.

Im Spiel gegen Kolumbien waren unsere Fußballer in der ersten Halbzeit einem starken Druck ausgesetzt. Nach der Pause steigerte das Team jedoch seine Aktivität und versuchte, gefährliche Angriffe auf das gegnerische Tor zu starten. Das erste Tor Usbekistans in der Geschichte der Weltmeisterschaft wurde zudem zu einem unvergesslichen Moment für die Fans.

Trotz des Ergebnisses gab es viele positive Aspekte im Spiel der Mannschaft. Die Spieler strebten danach, sich an das hohe Tempo anzupassen, dem Gegner im physischen Kampf würdig zu begegnen und bis zu den letzten Minuten zu kämpfen.

Der Präsident würdigte genau diesen Charakter, diesen Willen und diese Aufopferung. Er wünschte der Nationalmannschaft viel Glück für die kommenden Spiele.

"Wir wünschen nur viel Glück. Vorwärts, Usbekistan!" sagte Schavkat Mirsijajew.

Dieser Aufruf des Staatsoberhauptes wurde im Saal des Treffens erneut mit lautem Beifall empfangen. Auch die ausländischen Gäste, die an der Versammlung teilnahmen, stimmten in das Vertrauen und die Unterstützung für die usbekischen Fußballer ein.

Für unsere Nationalmannschaft haben diese Worte eine besondere Bedeutung. Jedes Spiel bei einer Weltmeisterschaft erfordert enormen Druck, hohe Verantwortung und große körperliche Kraft. In einer solchen Phase ist es natürlich, dass das Vertrauen des Staatsoberhauptes den Fußballern zusätzliche Motivation verleiht.

Die usbekischen Fußballer treten bei der Weltmeisterschaft nicht nur für ein sportliches Ergebnis an, sondern für die Ehre des ganzen Landes, den nationalen Stolz und das Vertrauen von Millionen von Fans.

Das erste Spiel ist Geschichte geworden. Es gab Fehler und freudige Momente. Das Wichtigste ist, dass Usbekistan auf der Bühne der Weltmeisterschaft gezeigt hat, dass es eine kämpferische und unnachgiebige Mannschaft ist.

Nun stehen den "Weißen Wölfen" neue Spiele bevor. Die Fußballer werden aus dem Spiel gegen Kolumbien Schlüsse ziehen und versuchen, gegen die nächsten Gegner noch selbstbewusster und entschlossener aufzutreten.

Die Worte von Schavkat Mirsijajew, dass "sie die Helden des heutigen Usbekistans sind", waren eine der höchsten Auszeichnungen für die historische Teilnahme der Nationalmannschaft.

Die Weltmeisterschaft geht weiter. Die Möglichkeiten liegen noch vor uns. Millionen von Fans schließen sich dem Aufruf des Präsidenten an und sagen einstimmig:

Vorwärts, Usbekistan!