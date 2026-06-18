Die Gruppenspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sind in vollem Gange. Der historische Tag, auf den Millionen unserer Landsleute mit großer Spannung gewartet haben, ist gekommen, und die usbekische Nationalmannschaft trat zum ersten Mal in ihrer Geschichte auf den Feldern eines Mundial an. Diese historische Begegnung der 1. Runde der Gruppenphase fand im prächtigen Estadio Azteca in der weltberühmten Stadt Mexiko-Stadt statt. Das intensive Spiel endete mit einem 3:1-Sieg der erfahrenen kolumbianischen Nationalmannschaft.

Nach dem Spiel äußerte sich der Kapitän der kolumbianischen Nationalmannschaft, der bekannte Mittelfeldspieler James Rodriguez, zum Auftritt der usbekischen Nationalmannschaft, die ihr Weltmeisterschaftsdebüt gab, und teilte seine Gedanken und seine aufrichtige Bewertung.

In der folgenden speziellen Sporttabelle können Sie die detaillierten Ansichten des kolumbianischen Kapitäns über unsere Vertreter sowie den weiteren Spielplan unserer Nationalmannschaft einsehen:

Sprecher und Position Hauptbewertung der usbekischen Nationalmannschaft Nächster Gegner und Spielzeit • James Rodriguez

(Kapitän der kolumbianischen Nationalmannschaft) • Eine physisch starke, entschlossene und hart spielende Mannschaft.

• Sie agierten in der Defensive sehr tief.

• Wenn sie an sich glauben, können sie großartige Ergebnisse erzielen. • Portugiesische Nationalmannschaft

• WM 2026, Gruppenphase, 2. Spieltag

• Dienstag, 23. Juni

"Wenn sie mehr an sich glauben, können sie gute Ergebnisse erzielen"

In einem Interview nach dem Spiel lobte der Anführer der Kolumbianer, James Rodriguez, besonders den Kampfgeist und die physische Verfassung der usbekischen Fußballer. Auf die Frage der Medienvertreter: „James, welchen Eindruck hat die usbekische Nationalmannschaft bei Ihnen hinterlassen?“, antwortete der erfahrene Star wie folgt:

"Es ist offensichtlich, dass es eine physisch sehr starke Mannschaft ist. Sie waren auf dem Platz sehr entschlossen, haben wenn nötig hart gespielt und in der Verteidigungslinie sehr tief agiert. Ich denke, wenn sie beginnen, noch mehr an ihre eigenen Kräfte und Möglichkeiten zu glauben, können sie in Zukunft sehr gute und positive Ergebnisse erzielen."

Autor des historischen ersten Tores — Abbosbek Fayzullaev!

Es ist zu erwähnen, dass unsere Vertreter während des Spiels einen würdigen Widerstand leisteten. In der 60. Minute, als es 1:0 für Kolumbien stand, traf der talentierte Flügelspieler der Nationalmannschaft, Abbosbek Fayzullaev, präzise das gegnerische Tor.

Dieses Tor ging als das allererste Tor der usbekischen Nationalmannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften in die Annalen ein, glich den Spielstand aus und bereitete unseren Fans grenzenlose Freude. Die schöne Kombination und das willensstarke Handeln zeigten deutlich, dass unsere Mannschaft über ein hohes Potenzial verfügt.

Vor uns wartet Portugal

Das erste spannende Spiel beim Mundial liegt hinter uns. Nun wird die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung des erfahrenen Experten und Cheftrainers Fabio Cannavaro ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die nächste wichtige Begegnung richten.

Unsere Vertreter werden im Rahmen des 2. Spieltags der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 gegen einen der stärksten Grand-Teams der Welt antreten — die portugiesische Nationalmannschaft. Dieser entscheidende Zusammenstoß ist für den Dienstag, 23. Juni angesetzt.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Die Anerkennung des Weltfußballstars James Rodriguez zeigt, dass unsere Jungs auf dem richtigen Weg sind. Die Niederlage im ersten Spiel darf uns nicht brechen; im Gegenteil, das historische Tor und das Spiel im Azteca waren eine große Erfahrung für uns. Wir hoffen, dass Cannavaros Schüler im Spiel gegen Portugal am Dienstag noch mehr an sich glauben und die ganze Welt in Staunen versetzen. Gebt nicht auf, „Weiße Wölfe“, wir sind bei euch!

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