In der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) entwickeln sich die Ereignisse weiterhin intensiv und unerwartet. Alexander Volkanovski, der berühmte australische Athlet und UFC-Champion im Federgewicht, teilte seine Gedanken zu einem kürzlich stattgefundenen sensationellen Aufeinandertreffen mit. Er erklärte, dass ein sofortiger Rematch zwischen dem erfahrenen US-Kämpfer Justin Gaethje und dem talentierten Spanier Ilia Topuria zwingend erforderlich sei.

In einem exklusiven Interview mit dem bekannten Sportkommentator und Journalisten Ariel Helwani ging Alexander Volkanovski detailliert auf die taktische Analyse des Kampfes und die Gründe für Topurias Niederlage ein.

In der folgenden analytischen Infografik-Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den Gedanken des Champions und der Situation im Oktagon:

Experte und Status Haupttaktik für Topuria im Rematch Ergebnis und Austragungsort des ersten Kampfes • Alexander Volkanovski

(UFC-Champion im Federgewicht) • Darf im Kampf auf keinen Fall überstürzen.

• Muss eine für ihn komfortable Distanz wahren.

• Muss wie gewohnt die taktischen Fallen richtig stellen. • Ort: White House, USA

• Ergebnis: Ilia weigerte sich nach der 4. Runde, den Kampf fortzusetzen.

• Sieger: Justin Gaethje.

"Übermäßige Aggressivität führte zur Niederlage"

Volkanovski erläuterte den Hauptfehler, den Topuria im ersten Kampf beging, und gab Tipps, wie er sich in einem Rematch verhalten sollte:

"Wenn Ilia im kommenden Rematch keine Überstürzung zulässt, stabil arbeitet in einer für ihn angenehmeren Distanz und seine traditionellen taktischen Fallen im Oktagon richtig platziert, wird er letztendlich den entscheidenden Schlag finden, um seinen Gegner zu besiegen. Meiner Meinung nach waren gerade die übermäßige Aggressivität und das Hingeben an die Emotionen im ersten Kampf gegen Justin Gaethje der Hauptgrund dafür, dass Topuria die Chance verpasst hat", betonte der australische Champion.

Wie endete der sensationelle Kampf im Weißen Haus?

Es ist zu erinnern, dass der erste heftige Kampf zwischen Ilia Topuria und Justin Gaethje im berühmten Weißen Haus, dem Symbol der USA, stattfand. Nach der 4. Runde eines sehr kompromisslosen und harten Kampfes gab der spanische Kämpfer bekannt, dass er den Kampf aufgrund seines Gesundheitszustands oder seiner körperlichen Verfassung nicht bis zum Ende fortsetzen könne. Infolgedessen ging der Sieg an den Vertreter der Gastgeber, den gefährlichen US-Kämpfer Justin Gaethje.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Ilia Topurias Niederlage war eine Überraschung für die MMA-Welt, aber die Gedanken eines erfahrenen Champions wie Alexander Volkanovski über einen Rematch deuten darauf hin, dass wir in dieser Gewichtsklasse bald wieder einem großartigen Kampf bezeugen werden. Wenn Topuria die richtigen Schlüsse aus seinen Fehlern zieht, wird das Oktagon im zweiten Kampf unweigerlich zur Hölle für Gaethje werden. Wir werden die spannendsten Ereignisse in dieser Gewichtsklasse weiter verfolgen!

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